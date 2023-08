Финансовые новости: Прибыль банковского сектора за 7 месяцев текущего года достигла 2 трлн рублей, кредитование растет во всех сегментах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Кредитование ускорилось как в розничном, так и в корпоративном сегментах. В июле компании более активно брали кредиты, чем в июне (рост портфеля — до +2,1 с +1,3%), что может быть связано со стремлением выбрать ранее одобренные лимиты на фоне роста ставок. Ипотечный портфель второй месяц подряд увеличился на значительные 2,5%, при этом в июле активно росли выдачи льготной ипотеки (+12%), а рыночной ипотеки — снижались (-7%). Потребительское кредитование растет высокими темпами (+2,0%), но мы ожидаем постепенного замедления за счет ужесточения макропруденциального регулирования и повышения ставок.

Средства населения на счетах в банках продолжают расти (+1,1%), но несколько медленнее по сравнению с повышенным темпом июня (+2,1%). Средства компаний умеренно выросли (+0,7%), в том числе увеличились остатки на счетах нефтегазовых, металлургических и химических предприятий. В июле прибыль банков составила 327 млрд рублей (доходность на капитал — 30% в годовом выражении), что в целом соответствует результату июня. Как и ранее, доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности. С начала года сектор заработал 2,0 трлн рублей. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года». Фото на превью: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

