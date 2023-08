Финансовые новости: По ценным бумагам STSB проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

STSB

СтаврЭнСб

По состоянию на 13:49:00 текущая цена составила 4.305 руб. (Отклонение – 24.06 %).

Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (3.47 руб.).

В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:53:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов в 14:23:00.

