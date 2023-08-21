Финансовые новости: О регистрации выпусков биржевых облигаций, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Председателем Правления “21” августа 2023 года приняты следующие решения:
1.
• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;
• присвоить выпускам регистрационные номера;
• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,
в отношении следующих ценных бумаг:
|Наименование Эмитента
|Акционерное общество Лизинговая компания “Роделен”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-01-19014-J-002P от 21.08.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
2.
• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;
• присвоить выпускам регистрационные номера;
• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,
в отношении следующих ценных бумаг:
|Наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ”
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-02-00100-L от 21.08.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
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