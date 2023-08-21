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Финансовые новости: О регистрации выпусков биржевых облигаций, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Председателем Правления “21” августа 2023 года приняты следующие решения:

1.

• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;

• присвоить выпускам регистрационные номера;

• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,

в отношении следующих ценных бумаг:

Наименование Эмитента Акционерное общество Лизинговая компания “Роделен”
Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01
Регистрационный номер выпуска 4B02-01-19014-J-002P от 21.08.2023
Раздел Списка Третий уровень

2.

• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;

• присвоить выпускам регистрационные номера;

• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,

в отношении следующих ценных бумаг:

Наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ”
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Регистрационный номер выпуска 4B02-02-00100-L от 21.08.2023
Раздел Списка Третий уровень
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