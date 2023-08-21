Финансовые новости: О приостановке торгов ценными бумагами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21.08.2023 приняты следующие решения:

приостановить торги ценными бумагами с 22.08.2023 в отношении следующих ценных бумаг:

Наименование эмитента/организации Общество с ограниченной ответственностью “ГСП-Финанс” Наименование ценной бумаги Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 02 Предназначена для квалифицированных инвесторов Да Идентификационный/Регистрационный номер выпуска 4-02-00567-R от 14.12.2020 Торговый код RU000A102MA5 ISIN код RU000A102MA5 Раздел Списка Третий уровень Основание принятия решения досрочное погашение выпуска ценных бумаг



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