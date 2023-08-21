Финансовые новости: О приостановке торгов ценными бумагами

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21.08.2023 приняты следующие решения:
приостановить торги ценными бумагами с 22.08.2023 в отношении следующих ценных бумаг:
|Наименование эмитента/организации
|Общество с ограниченной ответственностью “ГСП-Финанс”
|Наименование ценной бумаги
|Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 02
|Предназначена для квалифицированных инвесторов
|Да
|Идентификационный/Регистрационный номер выпуска
|4-02-00567-R от 14.12.2020
|Торговый код
|RU000A102MA5
|ISIN код
|RU000A102MA5
|Раздел Списка
|Третий уровень
|Основание принятия решения
|досрочное погашение выпуска ценных бумаг
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