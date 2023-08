Финансовые новости: О выявленном несоответствии ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2023 (Протокол № 2), выявлено несоответствие требованиям по корпоративному управлению, установленным п. 1 раздела 2.18, п.1 раздела 2.19 Приложения 2 к Правилам листинга, в части сроков формирования комитетов Советов директоров, в отношении следующих ценных бумаг, включенных соответственно в Первый и Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа:

– акции обыкновенные (регистрационный номер 1-01-00085-A от 17.06.2003) ПАО “Мосэнерго”.

– акции обыкновенные (регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007) ПАО “ОГК-2”.

Эмитентам установлен срок для устранения выявленного несоответствия.



+7 (495) 363-3232

