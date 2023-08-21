Финансовые новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 22.08.2023 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:

№ Торговый код Ценная бумага Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % Лимит концентрации, шт. Запрет коротких продаж Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам 1-ый уровень, S1_min 2-ой уровень, S2_min 3-ий уровень, S3_min 1 уровень 2 уровень 1 RU000A106RR9 ООО “Газпром капитал” 13% 16% 19% 800 000 4 000 000 Нет Да 2 RU000A106RT5 ООО “Газпром капитал” 13% 16% 19% 800 000 4 000 000 Нет Да 3 RU000A106RS7 ООО “Газпром капитал” 13% 16% 19% 800 000 4 000 000 Нет Да

Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.





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