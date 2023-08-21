Финансовые новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 22.08.2023 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
|№
|Торговый код
|Ценная бумага
|Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, %
|Лимит концентрации, шт.
|Запрет коротких продаж
|Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам
|1-ый уровень, S1_min
|2-ой уровень, S2_min
|3-ий уровень, S3_min
|1 уровень
|2 уровень
|1
|RU000A106RR9
|ООО “Газпром капитал”
|13%
|16%
|19%
|800 000
|4 000 000
|Нет
|Да
|2
|RU000A106RT5
|ООО “Газпром капитал”
|13%
|16%
|19%
|800 000
|4 000 000
|Нет
|Да
|3
|RU000A106RS7
|ООО “Газпром капитал”
|13%
|16%
|19%
|800 000
|4 000 000
|Нет
|Да
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
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