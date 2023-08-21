Финансовые новости: Об изменении уровня листинга ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “21” августа 2023 года приняты следующие решения:

перевести с “23” августа 2023 года из раздела “Третий уровень” в раздел “Первый уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО25-Д Публичного акционерного общества “ФосАгро” со следующими параметрами выпуска:

тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;

регистрационный номер выпуска – 4-01-06556-A от 29.06.2023;

торговый код – RU000A106G31;

ISIN код – RU000A106G31.

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО28-Д Публичного акционерного общества “ФосАгро” со следующими параметрами выпуска:

тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;

регистрационный номер выпуска – 4-02-06556-A от 29.06.2023;

торговый код – RU000A106G56;

ISIN код – RU000A106G56.



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