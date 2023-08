Финансовые новости: Банк России совершенствует регулирование риска ликвидности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России уточняет порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности, который методологически является основой для расчета норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Обсуждение проекта нормативного акта продлится до 4 сентября 2023 года включительно.

Документ направлен на оптимизацию отдельных аспектов расчета, включая использование национальных рейтингов, а также отражает произошедшие изменения в российском законодательстве. При этом в подходах к расчету показателя краткосрочной ликвидности не происходит отклонения от Базеля III. Среди основных изменений: — включение в состав высоколиквидных активов (ВЛА) корпоративных облигаций на основе национального рейтинга; — отнесение к ВЛА собственных облигаций АО «ДОМ.РФ» (наравне с облигациями государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»); — включение в расчет показателя (норматива) краткосрочной ликвидности ВЛА, переданных в обеспечение по клиринговым сертификатам участия, при возможности их незамедлительного востребования; — включение в состав ВЛА цифровых рублей; — уточнение порядка расчета отдельных категорий оттоков и притоков. Уточненный порядок расчета станет обязательным с 1 октября 2024 года. До этого срока банки самостоятельно принимают решение о его применении (с доведением информации об этом до уполномоченного структурного подразделения Банка России). Важно отметить, что уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности — промежуточный этап в развитии регулирования рисков ликвидности. В настоящее время Банк России активно работает над новым национальным нормативом краткосрочной ликвидности, который в большей мере сможет учесть национальные особенности. В частности, речь идет о расширенном перечне ВЛА, калибровке коэффициентов притоков и оттоков различных категорий требований и обязательств на основе ретроспективного анализа российского рынка. Структуру нового норматива Банк России планирует обсудить с банковским сообществом до конца 2023 года. Данные изменения осуществляются в соответствии с пунктом 17 «Перспективных направлений развития банковского регулирования и надзора». Фото на превью: Alberto Menendez Cervero / Shutterstock / Fotodom

