Финансовые новости: Банк России совершенствует регулирование риска ликвидности

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России уточняет порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности, который методологически является основой для расчета норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Обсуждение проекта нормативного акта продлится до 4 сентября 2023 года включительно.
Документ направлен на оптимизацию отдельных аспектов расчета, включая использование национальных рейтингов, а также отражает произошедшие изменения в российском законодательстве. При этом в подходах к расчету показателя краткосрочной ликвидности не происходит отклонения от Базеля III.
Среди основных изменений:
— включение в состав высоколиквидных активов (ВЛА) корпоративных облигаций на основе национального рейтинга;
— отнесение к ВЛА собственных облигаций АО «ДОМ.РФ» (наравне с облигациями государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»);
— включение в расчет показателя (норматива) краткосрочной ликвидности ВЛА, переданных в обеспечение по клиринговым сертификатам участия, при возможности их незамедлительного востребования;
— включение в состав ВЛА цифровых рублей;
— уточнение порядка расчета отдельных категорий оттоков и притоков.
Уточненный порядок расчета станет обязательным с 1 октября 2024 года. До этого срока банки самостоятельно принимают решение о его применении (с доведением информации об этом до уполномоченного структурного подразделения Банка России).
Важно отметить, что уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности — промежуточный этап в развитии регулирования рисков ликвидности. В настоящее время Банк России активно работает над новым национальным нормативом краткосрочной ликвидности, который в большей мере сможет учесть национальные особенности. В частности, речь идет о расширенном перечне ВЛА, калибровке коэффициентов притоков и оттоков различных категорий требований и обязательств на основе ретроспективного анализа российского рынка. Структуру нового норматива Банк России планирует обсудить с банковским сообществом до конца 2023 года.
Данные изменения осуществляются в соответствии с пунктом 17 «Перспективных направлений развития банковского регулирования и надзора».
Фото на превью: Alberto Menendez Cervero / Shutterstock / Fotodom
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.