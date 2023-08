Фестиваль креатива и впечатлений: как волонтеры помогают на Московском урбанистическом форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Организаторам Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» и спорткомплексе «Лужники» ежедневно помогают волонтеры Москвы. Они встречают гостей, знакомят их с интерактивными инсталляциями, занимаются аккредитацией и навигацией. Ежедневно на смены выходят более 650 волонтеров: более 400 человек помогают в спорткомплексе «Лужники» и примерно 250 — в парке «Зарядье».

Принять участие в форуме и присоединиться к его волонтерскому корпусу в парке «Зарядье» и спорткомплексе «Лужники» можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Настольные игры, брифинг и техника безопасности

Рабочий день на площадке форума в спорткомплексе «Лужники» волонтер начинает с прохода на территорию. Он приезжает заранее и проходит в штаб городских помощников, где его уже ждет тимлидер. Каждый волонтер обязательно проходит брифинг: функциональный инструктаж, изучение техники безопасности и расположения экстренных служб. Затем — общее фото и распределение по позициям.

Волонтеры проводят брифинг и в конце смены: подводят итоги и делятся впечатлениями. По воскресеньям проходит награждение добровольцев, которые отработали наибольшее количество смен за неделю.

В парке «Зарядье» день волонтера начинается возле концертного зала — это место сбора. Далее группы помощников формируют по функционалу. Совместный брифинг проходят только волонтеры навигации и деловой программы. Тимлидеры рассказывают про каждый стенд, обращая внимание не только на зоны проведения форума, но и на парк в целом.

На каждой площадке для волонтеров оборудован штаб с зоной отдыха и питания. В любое время дня там можно выпить чай и перекусить. Кроме того, во время отдыха все желающие могут поучаствовать в конкурсах или поиграть в настольные игры.

Вызов профессионализму

Для Олеси Алексеенко работа волонтером на таком масштабном событии, как Московский урбанистический форум, — в новинку. Подавая заявку в волонтерский корпус «Зарядья», она выбрала функции навигации и информирования участников.

«В первые несколько смен была подробная экскурсия по площадке. Теперь я знаю ее наизусть и легко ориентирую гостей. Я уже помогла на 20 сменах: работала 10 дней по две смены. В “Зарядье” чувствуется масштаб события: каждый день встречаешь много совершенно разных людей, которые задают необычные вопросы и бросают вызов твоему профессионализму и оперативности. А поддержать всегда могут наши тимлидеры или менеджеры — это выручалочки в любой ситуации, я стараюсь учиться у них», — рассказывает Олеся Алексеенко.

Площадка в парке «Зарядье» впечатлила девушку большим количеством мероприятий. Здесь проводят мастер-классы, лекции и тренировки со звездами.

Волонтер Эдуард Шорин, регистрируясь на форум, хотел помогать в аккредитации и навигации. Будучи спасателем с 22-летним стажем, он совместил профессию и волонтерство и присоединился к группе быстрого реагирования (ГБР).

«Быстро и четко реагировать на нестандартные ситуации — моя профессия. Сразу понял, что функция ГБР для меня. Сначала планировал выходить посменно, но невероятная атмосфера, потрясающая команда волонтеров и желание помогать вдохновили меня посвятить форуму все свое свободное время. Я беру сразу по две смены. Выходил уже пять полных дней», — отметил Эдуард Шорин.

Эдуард помогает на разных локациях в «Зарядье»: поддерживает маломобильных граждан и профессионально реагирует на экстренные и непредвиденные ситуации. По мнению волонтера, важную роль в работе на Московском урбанистическом форуме играет сплоченная команда и грамотные наставники.

Опытный волонтер «Зарядья» и «Лужников»

Волонтер старшего возраста Елена Ахтырская несколько лет была посетителем Московского урбанистического форума. В этом году она помогает сразу на двух его площадках. При регистрации выбрала по 15 смен. В «Зарядье» она помогает в аккредитации участников, а в «Лужниках» информирует посетителей на локации «Сделано в Москве».

«Зона аккредитации — возможность приветствовать посетителей, рассказывать о предстоящей программе, дарить эмоции и заряжать их энергией. А еще я очень люблю работать на компьютере, что пригодилось при регистрации участников. У меня уже 14 смен в “Зарядье” и четыре — в “Лужниках”, — поделилась волонтер.

Елена уже получила первые поощрения специально разработанной для волонтеров форума мотивационной программы: поясную сумку, шопер, блокнот и ручку. «Но, конечно, наибольшую радость получаешь оттого, что помогаешь в замечательной команде. Все ребята очень позитивные, общительные и профессиональные. Вместе мы делаем большой праздник креативных идей и творческих инициатив», — рассказала она волонтер.

В свободное время Елена Ахтырская успела посетить и другие площадки Московского урбанистического форума в качестве гостя. В «Лужниках» ее впечатлила масштабность площадки и возможность продуктивно и интересно провести время гостям всех возрастов. В «Зарядье» волонтер отметила обширную деловую программу.

Молодой менеджер с волонтерским стажем

Волонтер Алексей Губатенко — функциональный менеджер образовательной площадки в спорткомплексе «Лужники». На форуме он впервые выступает в позиции менеджера. Несмотря на юный возраст — Алексею 15 лет, — он помогает координировать волонтерский корпус, взаимодействует с организаторами, контролирует выход волонтеров на позиции и их комфортное пребывание на сменах.

С первых дней форума Алексей узнает много нового и полезного. Он убедился, что Москва — это удивительно красивый, культурно богатый и прогрессивный город.

«Форум направлен на разные категории граждан. Для подростков и школьников есть возможность освоить новые виды спорта, попробовать себя в различных профессиях, участвовать в квизах и квестах. Молодежь может узнать больше о проектах Москвы и получить предложение стажировки. Здесь можно погулять, фотографироваться на фоне красивых инсталляций, посещать лекции и мастер-классы, заниматься зарядкой и просто хорошо проводить время», — рассказал Алексей Губатенко.

Узнать больше об участии в масштабных городских событиях и культуре добрых дел можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а также на его странице в социальной сети в «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

