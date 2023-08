Учебно-тренировочный комплекс «Каскад» для спасателей и пожарных представили на Московском урбанфоруме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Гостям Московского урбанистического форума в «Лужниках» представили многофункциональный учебно-тренировочный комплекс «Каскад»Спасатели и пожарные, в том числе расчеты быстрого реагирования на мотоциклах, продемонстрировали ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием двух автомобилей: устранили возгорание, деблокировали человека и оказали ему первую помощь. Кроме того, пожарные в специальных теплоотражающих костюмах ликвидировали последствия аварии на газопроводе.

Комплекс поступил на учебно-тренировочную площадку Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в этом году.

Он предназначен для профессиональной подготовки пожарных и спасателей к проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров на транспорте и производстве, в том числе при воздействии высоких температур, и для отработки локализации и ликвидации утечек из трубопроводов и резервуаров.

Комплекс состоит из нескольких модулей: модуля проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при ДТП, модуля герметизации и ликвидации утечек из трубопроводов и емкостей и модуля тушения пожаров с тепловым потоком большой мощности на промышленных объектах. Это позволяет одновременно отрабатывать отдельные учебные задачи или их совокупность, на тренажере можно выполнить работы по нескольким десяткам сценариев.

После завершения форума комплекс вернется на учебно-тренировочную площадку столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ежегодно учебно-тренировочная база, где проходит подготовка и повышение квалификации пожарных и спасателей, расширяется и модернизируется, чтобы огнеборцы и спасатели были готовы к реагированию на любые происшествия в условиях активно развивающегося мегаполиса.

Так, только в прошлом году на площадке появилось три новых комплекса. Один из них — учебно-тренировочный комплекс «Сокол», предназначенный для отработки действий по тушению пожара и при проведении аварийно-спасательных работ в многоэтажных жилых домах различной планировки. Второй — «Ствольщик» — дает возможность отточить навыки по вскрытию кровли различных видов наклонных крыш и конструкций. Всего на площадке более 20 тренажеров и комплексов.

За последние 10 лет в столице больше чем в 1,5 раза увеличилось количество пожарно-спасательной техники, в 2,5 раза возросла численность пожарных и спасателей. Сегодня менее семи минут необходимо московским пожарно-спасательным подразделениям, чтобы прибыть на место вызова. При этом благодаря планомерной профилактической работе более чем в три раза снизилось количество происшествий на воде и пожаров.

