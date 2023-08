«Та самая Россия» ждёт участников из ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21-22 сентября 2023 года в онлайн-формате пройдёт Международный медиафорум «Та самая Россия».

На форуме выступят представители медиасообщества, которые расскажут о современных технологиях создания и продвижения патриотического контента. Мероприятие поможет сформировать у участников базу медианавыков, позволяющих разрабатывать контент для изучения истории нашей страны и популяризации новых побед. Эксперты, организаторы и участники пообщаются на тему современной информационной повестки, научатся разоблачать лживые новости, а также обсудят то, как самому не стать жертвой фейков. Форум объединит лучших экспертов в сфере digital, PR, ведения социальных сетей, создания новостей, фото- и видеосъемки. Гостями события станут известные и профессиональные военкоры, медиаменеджеры, руководители агентств и журналисты.

Принять участие в мероприятии могут все желающие старше 14-ти лет из любой точки мира. Регистрация на событие проходит на сайте https://медиапобеда.рф/ до 19 сентября 23:59 (по мск).

Все участники форума будут разделены на группы, а к ним будет закреплен куратор. На протяжении мероприятия куратор будет взаимодействовать с группой, присылать задания, собирать обратную связь и вопросы для экспертов.

«Мы будем рады видеть всех, кто ценит историю нашей страны и хочет поделиться своими знаниями и идеями по ее сохранению. Ведь историческая память — это не прошлое, а основа будущего. Тем более, что стать участником форума можно будет из любой точки России и мира. Присоединяйтесь!» – призывает заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

Мероприятие организовано Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и будет посвящено изменениям в отечественных медиа и их новой реальности.

