Собянин: Открыли обновленные поликлиники в Бибиреве, Бутове и Ново-Переделкине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве после капитального ремонта открылись три поликлиники. В их числе головное здание детской городской поликлиники № 132 в Ново-Переделкине, третий филиал диагностического центра № 5 в Бибиреве и детско-взрослая поликлиника в Северном Бутове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Поликлиники работают по новому московскому стандарту. Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В поликлиниках установлена новейшая медтехника, в том числе цифровые рентгенологические аппараты, аппарат для ультразвуковых исследований экспертного класса, офтальмологическое оборудование. В общей сложности там лечатся более 82 тысяч детей и взрослых.

