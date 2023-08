Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли новый фармацевтический комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся новый фармацевтический комплекс компании «Р-Опра». В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства России, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вместе с Министерством промышленности мы пять лет назад поставили задачу максимально локализовать в России производство импортных препаратов, уйти от их ввоза из-за рубежа. Особенно это касается жизненно важных лекарств в области онкологии. И вот за пять лет мы уже построили совместными усилиями восемь заводов. В ближайшие годы построим еще семь заводов. Результаты такие: в этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5 процента, более чем на две трети», — отметил Сергей Собянин.

Денис Мантуров поблагодарил Мэра Москвы за поддержку развития промышленности в целом и за помощь в реализации нового проекта в особой экономической зоне столицы. «Это такая совместная коллаборация государства в лице федерального Правительства, конечно же, с вашей поддержкой и с теми льготами, которые предоставляются инвестору, и непосредственно сами инвестиции уже от компании. Я считаю, что это тот самый эффективный способ для того, чтобы снижать риски, издержки для предпринимателей», — заявил Министр промышленности и торговли России.

По словам Сергея Собянина, благодаря изменениям в законодательстве, поддержанным Минпромторгом, новые заводы на базе офсетных контрактов открываются один за другим. «Это, по сути дела, наши обычные закупки, более того, они неконкурентны. На старте цена снижается в полтора-два раза. И потом мы получаем работающие заводы и стабильное снабжение», — подчеркнул Мэр Москвы.

Офсетный контракт по созданию нового фармацевтического предприятия был заключен в 2018 году. В соответствии с ним группа компаний «Р-Фарм» приняла на себя обязательства построить в «Алабушеве» производственный комплекс полного цикла площадью более 30,5 тысячи квадратных метров. На заводе будут выпускать 26 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний. В свою очередь Правительство Москвы гарантировало закупки производимых лекарств в течение семи лет.

Строительство предприятия завершилось летом 2023 года. Объем инвестиций в проект составил 6,99 миллиарда рублей. На производстве смогут работать 270 человек.

Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев отметил, что запуск первого офсетного завода в столице — знаменательное событие для компании. «Мы воспользовались широким спектром мер поддержки как от Правительства Москвы, так и от Минпромторга: здесь и субсидированная ставка по кредиту, и участие фонда развития промышленности. Ну и конечно, сам офсет — это все-таки основное, это позвоночник, хребет всего проекта», — сказал Василий Игнатьев.

Новое предприятие имеет статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что дает ему доступ к существенным льготам. Среди них — нулевая ставка по налогам на имущество, землю и транспортному налогу, снижение налога на прибыль в 10 раз, возможность выкупа земли по льготной цене. Компания также получает финансовую поддержку от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в виде компенсации части процентной ставки по льготному инвестиционному кредиту.

Производство лекарств по двум офсетным контрактам локализуют в ОЭЗ «Технополис Москва»

Сергей Собянин также посетил московский городской вокзал Зеленоград — Крюково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Он осмотрел открывшийся вокзал, а также пообщался с пассажирами и жителями Зеленограда.

Пассажирское движение поездов на МЦД-3 было запущено 17 августа.

МЦД-3, связавший Зеленоград и подмосковный город Раменское, представляет собой новый сквозной маршрут, который проходит через всю столицу.

Благодаря его открытию наземное метро стало доступно для более чем трех миллионов человек. Улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, жители Зеленограда, Химок, Раменского, Люберец и Жуковского могут быстрее добираться до центра столицы.

Общая протяженность новой линии наземного метро МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» составляет 85 километров.

Фармацевтическая отрасль столицы

Москва — один из крупнейших производителей лекарственных средств и медицинских изделий в России. В городе действует 95 заводов, на которых трудятся более 15 тысяч человек.

Столичные фармацевтические предприятия производят лекарства для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также обезболивающие, антибиотики, вакцины и многие другие препараты.

За первые шесть месяцев 2023 года производство лекарственных препаратов на московских фармацевтических предприятиях увеличилось на две трети по сравнению с январем — июнем 2022-го.

Важнейшей частью фармацевтической отрасли стал отраслевой кластер предприятий, действующих на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде и районе Печатники. Его инвестиционная программа на сумму 41,4 миллиарда рублей предусматривает освоение выпуска 128 непатентованных наименований лекарственных препаратов, из которых 98 никогда не производились в России. Реализация проекта обеспечит более 80 процентов потребности в отечественных онкологических препаратах.

«В ОЭЗ формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств. За пять лет совместными усилиями мы построили 8 фармацевтических предприятий, к 2027 году их будет 15. В первом полугодии 2023-го рост производства лекарственных препаратов на московских фармпредприятиях составил две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На основной площадке кластера — «Алабушево» — сейчас размещено пять производств. Из них уже действуют три завода:

— «ПК-137» («Биокад»), который выпускает лекарственные препараты для лечения 11 видов заболеваний, в том числе рассеянного склероза, онкологии и онкогематологии, неврологических, ревматологических и редких заболеваний;

— «Велфарм-М», наладивший выпуск лекарств для лечения рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, болезней дыхательных путей, кардиологических, онкологических и других заболеваний;

— «Р-Опра», который выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

Еще два предприятия находятся на этапе строительства. «Генериум Некст» — лидер по производству лекарств от редких заболеваний, а «Промомед» специализируется на выпуске противовирусных препаратов, антибиотиков, лекарств для лечения эндокринологических, неврологических и онкологических заболеваний.

В общей сложности на всех площадках фармацевтического кластера работает восемь производств. Помимо уже названных, в их число входят предприятия:

— «Спутник Технополис», которое производит вакцину «Спутник V» и противовирусные препараты;

— «ОнкоТаргет», выпускающее препараты для лечения неврологических, онкологических и других социально значимых заболеваний;

— «Амедарт», производящее препараты для лечения онкологии, ВИЧ, почечной недостаточности и сахарного диабета;

— «Рада-Фарма», которое занимается производством препаратов для лечения онкологических, гинекологических и дерматологических заболеваний;

— «Биоджет», специализирующееся на препаратах для лечения онкологических заболеваний.

На предприятиях кластера создано 2,7 тысячи рабочих мест. К 2027 году количество фармацевтических производств мирового уровня в нем планируется увеличить до 15.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» ускорил темпы строительства нового фармацевтического заводаНа площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости

Офсетные контракты

Крупнейшим проектом Правительства Москвы в сфере импортозамещения лекарственных средств и развития отечественной фармацевтической отрасли являются офсетные контракты — соглашения о локализации производства в Москве в обмен на гарантированные поставки продукции для государственных нужд.

На данный момент подписано семь таких договоров на поставки лекарств. Фармацевтические заводы, построенные в рамках офсетных контрактов, будут производить 109 препаратов (международных непатентованных наименований), из них 79 планируется полностью заменить импортные аналоги. Объем инвестиций по уже заключенным соглашениям составил 15,5 миллиарда рублей, а общий объем закупки — 32 миллиарда рублей.

Первый офсетный контракт был подписан в 2017 году с компанией «Биокад». Она локализовала на территории ОЭЗ «Технополис Москва» производство препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продукцию по договору уже начали поставлять.

Второй контракт заключили осенью 2018 года с ООО «Р-Опра». В соответствии с ним компания будет поставлять 49 препаратов для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. Предприятие уже ввели в эксплуатацию.

Третий офсетный контракт подписали в феврале 2021 года. Московский эндокринный завод создал дополнительные производства по выпуску широкого спектра антибактериальных и анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков. Поставки 20 препаратов начались в апреле 2023 года.

В марте 2023 года был заключен четвертый офсетный контракт с компанией «Велфарм-М». Она локализует производство 20 кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных лекарств. Завод будет работать на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Поставки препаратов в медицинские учреждения Москвы начнутся в 2025 году.

Шестой контракт, подписанный в марте 2023 года с компанией «Фармасинтез», позволит наладить в городе производство семи противоопухолевых препаратов. Первые поставки ожидаются в 2026 году.

Кроме того, компания «Р-Фарм» стала победителем конкурса на право заключения седьмого офсетного контракта. На производстве будут выпускать пять онкопрепаратов, три онкогематологических средства, по два лекарства для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для терапии неврологических заболеваний и еще один для лечения ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита. Первые поставки в медицинские учреждения города начнутся в 2026 году.

Город получил более 900 тысяч упаковок препаратов по офсетному контрактуСергей Собянин: Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти в 1,5 раза

ОЭЗ «Технополис Москва»

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. ОЭЗ была создана в 2006 году, но ее активное развитие началось после передачи проекта Правительству Москвы в 2016 году.

Резиденты технополиса освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет два процента. На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. По завершении строительства объекта инвестор может выкупить арендованный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

На данный момент в ОЭЗ работает свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 имеют статус резидента. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 260 гектаров. Создано 15,5 тысячи рабочих мест. Накопленный объем инвестиций компаний превышает 140 миллиардов рублей.

В 2022 году на территории ОЭЗ были сформированы три высокотехнологичных кластера: фармацевтический, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, а также открылся федеральный центр беспилотных авиационных систем.

В состав кластера фотоники и микроэлектроники вошло более 50 ведущих компаний, 20 из них — резиденты и арендаторы ОЭЗ «Технополис Москва». Одним из ключевых стал проект по созданию, производству и внедрению фотонных интегральных схем. Также в рамках объединения создается научно-технологический центр по изготовлению фотошаблонов.

Кроме того, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Зеленограде строят производственные комплексы по выпуску строительных материалов, измерительных приборов, микроэлектроники и другой продукции. В результате город получит более трех тысяч рабочих мест. Сейчас в столице возводят предприятия общей площадью 661,3 тысячи квадратных метров. Из них в рамках МаИП появится более 307,6 тысячи квадратных метров производственных площадей.

ОЭЗ «Технополис Москва» признана наиболее инвестиционно привлекательной площадкой РоссииРезидент ОЭЗ «Технополис Москва» откроет два научно-исследовательских центра по разработке медицинских препаратов

