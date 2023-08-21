Собянин выразил соболезнования семьям погибших при самоорганизованном спуске в коллектор Неглинки

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в коллекторе реки Неглинки. Об этом Мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Соболезную родным и близким погибших», — отметил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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