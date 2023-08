Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За 11 лет город построил более 360 километров дорог в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Благодаря Адресной инвестиционной программе улично-дорожная сеть выросла почти на 50 процентов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Масштабное дорожное строительство позволило улучшить транспортную доступность новых районов столицы, открыть маршруты городского транспорта и увеличить скорость движения на главных магистралях округа — Калужском и Киевском шоссе.

Только за прошлый год в ТиНАО открыли новое Внуковское шоссе (8,7 километра), трассу Воскресенское — Каракашево — Щербинка (11,1 километра), автодорогу платформа Остафьево — городской округ Щербинка, а также реконструировали автодорогу в поселении Воскресенском.

«Сейчас строим и реконструируем улицы внутри населенных пунктов: в Троицке, Мосрентгене и Коммунарке. Станет удобнее выезжать на магистрали, добираться до работы, социальных объектов, остановок ж/д транспорта и станций метро», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В планах на 2023 год ввод примерно 30 километров дорог. Для автомобилистов откроют трассы Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево и Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, а также дублер Боровского шоссе в районе жилого комплекса «Рассказовка». Еще 70 километров дорог планируют построить в ТиНАО до конца 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI