Россия и АСЕАН определят стратегические цели торгово-инвестиционного сотрудничества

21 августа 2023 г. в индонезийском городе Семаранг состоялись 12-е консультации министров экономики Россия – АСЕАН. Российскую делегацию возглавил Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах, как наращивание экспорта агропромышленной продукции и энергоресурсов, расширение сети соглашений о свободной торговле ЕАЭС-АСЕАН, укрепление финансовой стабильности, развитие туризма и открытие прямых авиарейсов с заинтересованными странами АСЕАН, укрепление сотрудничества в области цифровой экономики и электронной торговли. «Одним из перспективных направлений сотрудничества с АСЕАН является развитие креативной экономики, страны АСЕАН заинтересованы в обмене опытом и технологиями в области анимационного кино», – отметил Никита Кондратьев.

Особое внимание в ходе выступления было уделено сфере цифровой экономики и ключевым инициативам России в данной области, реализованным в 2023 году. В феврале 2023 года совместно с Координационным комитетом АСЕАН по микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) был подготовлен и опубликован обзор «Цифровизация ММСП в России и АСЕАН». Стороны также приветствовали успешное проведение 10 августа 2023 г. совместного круглого стола «Россия-АСЕАН: сотрудничество в области электронной торговли».

«Для дальнейшего укрепления взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии в области цифровой экономики мы поддерживаем инициативу по запуску официальных консультаций с АСЕАН в области цифровизации», – подчеркнул глава российской делегации.

Российская сторона предложила начать консультации с АСЕАН по вопросам климатической повестки, а также поддержала подключение России к участию в консультациях по конкурентной политике.

«Кроме того, принятие Стратегической программы действий в области торгово-экономического сотрудничества в 2025 году и определение долгосрочных целей кооперации может стать стимулом для продвижения межгосударственного и делового сотрудничества между Россией и АСЕАН», – подчеркнул Никита Кондратьев.

Помимо консультаций министров экономики Россия-АСЕАН в Семаранге состоялись двусторонние встречи с представителями профильных ведомств Таиланда и Камбоджи. Основной целью переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества с данными странами, в том числе по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов и увеличения объемов торговли со странами Юго-Восточной Азии.

