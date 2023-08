Российский стартап вошел в число победителей международного технологического конкурса Альянс цифровых инноваций «Группы двадцати»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Одна из шести российских компаний, отобранных для участия в Альянсе цифровых инноваций «Группы двадцати» (17-19 августа, г. Бангалор), разработчик и производитель высокотехнологичных протезов «Моторика» признан одним из лучших по направлению «технологии в области здравоохранения». Компания попадет в «Белую книгу» лучших технологических решений «Группы двадцати» в 2023 году.

«Победа российских стартапов третий год подряд в ежегодном конкурсе технологических решений «Группы двадцати», в том числе второй год подряд по направлению HealthTech, вновь подтвердило востребованность российских решений за рубежом и их актуальность в плане преодоления глобальных проблем, стоящих перед мировой экономикой и человечеством, – отметил заместитель директора Департамента многостороннего сотрудничества и специальных проектов Александр Дюкарев. – Мы продолжим оказывать поддержку российским стартапам в продвижении на международные рынки и в дальнейшем – как в рамках «двадцатки», так и через другие международные форматы».

«Моторика уже ведет несколько проектов в Индии, мы работаем над тем, чтобы локализовать наше производство в этой стране, – поделилась впечатлениями руководитель международного развития «Моторика» Марина Фадеева. – Надеемся, что признание на такой глобальной площадке, как Альянс цифровых инноваций даст новый толчок развитию нашего бизнеса на рынке Индии и других стран «Группы двадцати».

В мероприятии приняли участие свыше 150 стартапов из 29 стран. Россию на международном конкурсе также представили компания «Винвестор», разработавшая онлайн-платформу личных кабинетов для инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов; производитель оптоволоконных распределенных сенсоров «T8 Сенсор»; разработчик приложения виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept; производитель фандоматов (автоматов по приему использованной тары) «Группа ТАРАС». Напомним, что стартапы для участия в мероприятии были отобраны Минэкономразвития совместно с ключевыми игроками венчурного и ИТ сообщества России (Минцифры, Фонд «Сколково», Агентство инноваций Москвы, РВК (GenerationS) и др.).

«Мы разработали платформу для цифровизации бизнеса инвестиционных и финансовых советников, которая успешна в России. Продукт делает услуги финансового консалтинга доступнее и помогает людям из любой точки мира более эффективно управлять личными финансами, – рассказал коммерческий директор «Винвестор» Виталий Муттер. – Мы смотрим на Индию как на следующий рынок для масштабирования этого направления, поэтому Альянс цифровых инноваций оказался для нас очень полезным. Мы расширили контакты, пообщались с будущими клиентами, а также выступили с питчем перед бизнес-сообществом и потенциальными инвесторами».

«Благодаря участию в Альянсе цифровых инноваций в Индии мы договорились о сотрудничестве с местным интегратором VR решений в образовании. Также мы получили десятки контактов местных и российских компаний, которые ведут бизнес в Индии и заинтересованы в сотрудничестве с нами. Насыщенная программа позволила погрузиться в деловую атмосферу Индии и лучше понять культуру и особенности ведения бизнеса в стране с самым большим населением в мире,» – поделился основатель VR Concept Денис Захаркин.

«Продукт нашей компании актуален на мировом рынке, многие государства, включая Индию, задумываются об увеличении переработки вторичных материальных ресурсов, – поделился коммерческий директор «Группа ТАРАС» (входит ГК «РТ-Инвест») Азамат Ганиев. – Участие в Альянсе цифровых инноваций позволило нам познакомится с потенциальными партнерами, заинтересованными в реализации стратегий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению раздельного сбора в своей стране».

«Альянс цифровых инноваций позволил нам продемонстрировать потенциал наших цифровых решений для мониторинга состояния и безопасности трубопроводов, а установленные контакты с потенциальными партнерами в Индии представляют нам возможность адаптировать наш продукт под требования индийского рынка и укрепить нашу позицию на мировом рынке,» – рассказал технический директор «Т8 Сенсор» Василий Кислицын.

Кроме того, в этом году российский эксперт впервые был приглашен для отбора победителей конкурса. В состав жюри по направлению «финансовые технологии» вошел управляющий директор ПАО Сбербанк Максим Терюхов.

Альянс цифровых инноваций – специальное мероприятие в рамках председательства Индии в «Группе двадцати», которое призвано собирать представителей правительств и бизнеса из всех стран «двадцатки» и других приглашенных стран с целью продемонстрировать лучшие технологические решения для трансформации мировой экономики и решения ключевых глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Впервые международный конкурс технологических решений в рамках «Группы двадцати» был организован в 2021 году и с тех пор стал ежегодной активностью (в 2021 г. в Италии – Лига инноваций, в 2022 г. в Индонезии – Сеть цифровых инноваций).

