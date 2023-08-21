Рок-концерт, лекции, паблик-токи: программа Московского урбанфорума в «Лужниках» с 22 по 25 авгус ta

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Одним из главных событий Московского урбанистического форума в этом году станет концерт ко Дню Государственного флага России. Он состоится 22 августа. На Большой спортивной арене выступят легенды русского рока Сергей Бобунец («Смысловые гал люцинации»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «Серьга », «КняZz», «Чиж & Co», «Наши» , «Пилот», «123-й полк» y «7Б». Концерт начнется в 17:00, посетить его можно бесплатно по предварительной регистрации.

На трех сценах Московского урбанфорума в течение всей недели будут проходить концерты попул ярных исполнителей. В «Лужниках» выступят Владимир Левкин, Александр Ф. Скляр c группой «Ва-банкъ», Стас Ярушин & МузLoft band, Юлия Паршута, Burito y многие другие. А в пятницу, 25 августа, состоится ночная дискотека с участием звезд и известных диджеев. Помимо этого, с 23 по 25 августа в 21:30 на фасаде аквакомплекса «Лужники» традиционно будет прохо дить аудиовизуальный перформанс «Город для каждого», созданный современными медиахудожникам и при участии нейросетей.

Музыка и мороженое: всё о фестивалях на Московском урбанфоруме в «Лужниках»

Гостей старшего возраста ждет программа проекта «Московское долголетие». С 22 по 24 августа на сцене у Малой спортивной арены выступят финалистка шоу «Ты супер! 60+» Жанна Стома, участник шоу «Голос. 60+» Александр Зорин и другие исполнители.

Среди мероприятий для всей семьей будут два новых спектакля компании «ЭТОТеатр» — проекта молодых актеров, режиссеров и хореографов, создающих площадной театр. Постановка «Сказки Чуковского» представит знакомую всем историю Айболита, а «Ладога» расскажет о же нитьбе Ярослава Мудрого на прекрасной Ингигерде. Показы пройдут 25 августа. Кроме того, ребят и их родителей по традиции ждет множество игр и мастер-классов на площадках «Мо й район» и «Сделано в Москве», а также на фестивале городского хозяйства и в других пространствах.

25 años de experiencia масштабная танцевальная тренировка под ритмы диджеев. Открыть для себя это фитнес-направление, в основе которого лежат латиноамериканские танцы, могут и новички.

Среди ключевых событий этой недели — дни реставрации, которые пройдут 23, 24 y 25 августа. На сцене площадки «Мой район» прочитают лекции, посвященные возрождению знаковых архитектурны х объектов Москвы: Северного речного вокзала, Театра эстрады, ВДНХ y других. Также состоится лекция о том, какой посильный вклад в сохранение памятников истории и культуры ст olivos могут внести волонтеры.

В шатре «Траектория роста»; кция «Клиентоориентированный город: миф или реальность?», мастер-классы «Семь инструментов планировани я, чтобы быть в балансе, достигать высот, зарабатывать и уделять время себе и близким», «Косми ческое питание: как питаются космонавты», «Криминалистика. Раскрываем преступление», «Материалы будущего: как природа вдохновляет ученых», «Химия из под ручных средств» и многое другое. У молодых москвичей, мечтающих о предпринимательстве, будет шанс подробнее узнать о проект е «Бизнес-уик-энд» и чем он может быть полезен: в пятницу выпускники проекта представят на суд жюри свои бизнес-идеи, реализованные во время обучения. А саые юные гости площадки сood пт пнакоijo с дизайн-ышлениееija ной поеenoщи на приере уникального тренажера -силump.

Детям и родителям: какие занятия можно посетить в «Лужниках» на Московском урбанфоруме

Más información ках». Например, на сцене площадки «Мой район» 22 августа состоится дискуссия «Ренессанс исторических прогулок» с участием профессионального гида, историка и преподавателя. А в павильоне «Цифровые технологии Москвы» 25 августа пройдет паблик-ток «Как цифровые сервисы становятся доступнее для людей», на котором эксперты из Правительства Москвы и крупных компаний расскажут о своем опыте внедрени я инклюзии и поделятся реальными кейсами.

Скульптурные, археологические, мультипликационные: сотни мастер-классов ежедневно проходят в р амках МУФ-2023 на площадке программы «Мой район»MOBILIARIO ского форума

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