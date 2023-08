Регистрация на кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству продлится до 5 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 августа началась регистрация участников IV Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству. Инициатор его проведения и генеральный партнер — Минэкономразвития России. К участию приглашаются команды из 2–4 учеников 9–11-х классов и студентов любого курса профессиональных колледжей. Если в предыдущие годы допуском к кейс-чемпионату служила видеовизитка, то теперь каждому участнику команды нужно будет пройти индивидуальное квалификационное тестирование. Кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству — состязание, в котором команды при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и получают профессиональную оценку экспертов из бизнес-структур, вузов и органов власти. Дипломанты определяются отдельно по кейс-направлению и бизнес-направлению. В 2022 году во Всероссийском кейс-чемпионате школьников по экономике и предпринимательству приняли участие более 7800 человек, региональные кейс-чемпионаты прошли в 26 регионах, в финал вышли 359 человек — 100 команд. Дипломантов и победителей в специальных номинациях, учрежденных партнерами состязания, чествовали на торжественной церемонии в Центре культур НИУ ВШЭ. В этом году генеральными партнерами кейс-чемпионата стали ПАО «Сбер», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и ООО «Яков и партнеры», партнерами — ИТ-компания «КРОК», «Росмолодежь.Бизнес», АО «Почта России», Tele2, Агентство стратегических инициатив и Фонд «Общественное мнение». Новшество этого года — индивидуальное квалификационное тестирование, которое необходимо пройти онлайн каждому участнику команды в период с 6 по 9 октября, сразу после завершения периода регистрации. Поскольку решение бизнес-задач и разработка бизнес-проектов для многих участников — новый вид деятельности, в ближайшие полтора месяца им предлагается бесплатно пройти онлайн-обучение. На возникающие вопросы ответят менторы и эксперты во время регулярных групповых онлайн-консультаций. В дальнейшем все команды, принимающие участие в кейс-чемпионате, также смогут воспользоваться поддержкой менторов, которые помогут продвинуться в решении кейса или подготовке бизнес-проекта. Команды, успешно прошедшие тестирование, с 16 по 30 октября будут решать кейс или разрабатывать бизнес-проект, чтобы представить их на региональных кейс-чемпионатах — самом массовом этапе состязания. Список городов, где пройдут региональные кейс-чемпионаты, можно найти здесь, в нем возможны уточнения. В числе новых площадок — Липецк, Волгоград и Тольятти, команды из Архангельской области в этом году ждут в Мурманске или Санкт-Петербурге. Публичные защиты состоятся с 10 по 12 ноября, формат проведения (очный, онлайн или смешанный) указан в описании на сайте каждого регионального организатора. Лучшие команды будут отобраны на финальный кейс-чемпионат, который планируется организовать с 7 по 11 декабря в Москве в очном формате. Победители и призеры региональных и финального кейс-чемпионатов получат различные бонусы и программы поддержки от партнеров состязания, а также дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в российские вузы. Став студентами, они смогут претендовать на грант Президента Российской Федерации. Победители и призеры финального кейс-чемпионата смогут обучаться в НИУ ВШЭ на местах за счет средств университета.

Тамара Протасевич, директор по работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ Всероссийский кейс-чемпионат школьников — это обучение в формате соревнования. На всех его этапах участников ждет поддержка менторов, а также онлайн-курсы, тренинги и мастер-классы. Уже на этапе регистрации каждый потенциальный участник сможет получить базовые знания в области экономики и предпринимательства независимо от того, где он живет и повезло ли ему изучать экономику в школе. Участие в кейс-чемпионате поможет вам обрести опыт разработки серьезных проектов, получить их профессиональную оценку и привлечь первые инвестиции. Не случайно в числе наших партнеров — влиятельные организации, проявляющие интерес к будущим экономистам и предпринимателям. Как сказал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, от работы тех, кто становится дипломантами кейс-чемпионата, зависит успех их компаний, решения органов власти, а значит, благополучие других людей. К освоению онлайн-курса «Секреты успешного решения кейса и подготовки бизнес-проекта», а также обучающей программы ПАО «Сбер» о создании технологического бизнеса с нуля можно приступить уже сегодня. Желаю вам сформировать хорошую команду, успешно пройти тестирование и победить на кейс-чемпионате!

