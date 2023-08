«Проектируем район»: москвичи оценят итоги благоустройства в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине, Ховрине и Кунцеве

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, участники которого оценят итоги работ по благоустройству, которые прошли в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине, Ховрине и Кунцеве. Здесь появились новые места для отдыха, прогулок и занятий спортом. В рамках проекта «Проектируем район» архитекторы разрабатывали концепции развития территорий совместно с местными жителями.

Так, москвичам предлагают дать оценку благоустроенному общественному пространству в районе Бирюлево Восточное. Оно расположено между домами 15, 17 и 19 на Касимовской улице. По просьбе жителей на территории обустроили четыре игровые площадки для детей разных возрастов. Здесь есть качели, карусели, горки, а также тарзанка, которая уже пользуется популярностью у юных жителей района. Горожане старшего возраста просили организовать места для отдыха, и неподалеку от детской площадки появились качели с навесами и лавочки. Для любителей спорта оборудовали тренажерную площадку и установили столы для игры в теннис.

В Западном Дегунине появилось обновленное общественное пространство с детскими и спортивными площадками. Место оформили большим количеством зелени и в ярких цветах. Раньше его центральная часть пустовала, сейчас по просьбам жителей здесь создали спортивный городок со стритбольной площадкой, современными спортивными тренажерами, столами для шахмат и настольного тенниса. Кроме того, тут же разместили детский городок с канатным комплексом, батутами, каруселями и качелями.

Новое общественное пространство появилось в районе Ховрино. Во время совместных обсуждений с архитекторами жители попросили обустроить отдельные площадки для детей разных возрастов. Поэтому здесь оборудовали три игровых городка на разных частях территории. Для детей постарше появился спортивный канатный комплекс с каруселями и качелями.

Новое современное пространство для отдыха и прогулок в Кунцеве оформили в ярких цветах. Здесь появились детские и спортивные площадки.

Каждое пространство «активные граждане» оценят отдельно. Респонденты могут поставить отличную оценку, твердую четверку, а также выбрать варианты «Мне не понравилось» и «Получилось неплохо, но можно было бы и лучше». В последнем случае следует указать свои замечания и предложения. Голосование доступно для всех жителей Москвы, зарегистрированных в проекте «Активный гражданин».

Проект по благоустройству территорий «Проектируем район» дает возможность москвичам самим решать, как будут выглядеть общественные пространства рядом с их домами. В реализации идей жителям помогают профессиональные архитекторы и другие специалисты. Первые пять проектов были воплощены в жизнь в 2021 году.

Помимо этого, в рамках проекта пожелания жителей принимались через платформу «Электронный дом». Так, в апреле 2023 года прошли опросы по благоустройству среди жителей районов Преображенское, Строгино, Царицыно, Богородское, Восточный, Новокосино, Перово, Западное Дегунино и Савеловский.

Проект «Активный гражданин» развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Голосования проводятся с 2014 года. За это время к проекту присоединились более 6,5 миллиона человек. Москвичи решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают формат городских мероприятий и праздников. Жители столицы приняли участие уже более чем в 5,9 тысячи голосований.

В настоящее время москвичи могут принять участие в акции «Лето в Москве», принять участие в квесте в Парке Горького и выбрать имя для двух новорожденных выдр из «Москвариума».

