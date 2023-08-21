Пополнение в списках абитуриентов, рекомендованных к зачислению на договорные места по программа м бакалавриата и магистратуры

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

На сайте приемной комиссии Государственного университета управления опубликован обновленный проек т приказа о рекомендованных к зачислению на договорные места по программам бакалавриата и магистрат уры по состоянию на 17:00 19.08.2023 года.

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Fecha de publicación: 20.08.2023

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