Площадка проекта «Музыка в метро» появилась на станции Лихоборы МЦД-3

На станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) появилась площадка проекта «Музыка в метро». В церемонии ее открытия приняли участие лучшие исполнители проекта, в том числе группа Brevis Brass Band, выступающая перед пассажирами столичного метро с 2016 года. Поздравить москвичей также приехал руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

«Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по МЦД-3, который соединил Раменское с Зеленоградом. Мы продолжаем интегрировать транспорт в культурную жизнь города и открыли на станции Лихоборы новую площадку одного из самых любимых у пассажиров проекта — “Музыка в метро”. Теперь здесь можно не только совершить пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на новый диаметр, но и насладиться музыкальными композициями участников проекта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Проект «Музыка в метро» существует с 2016 года. За семь лет артисты выступили более 350 тысяч раз, а количество площадок достигло 34. В конце 2022 года музыканты получили возможность играть на пяти станциях Большой кольцевой линии: «Каховской», «Новаторской», «Проспекте Вернадского», «Мичуринском проспекте» и «Кунцевской». В мае 2023 года еще одно место для выступлений появилось на международном автовокзале Северные Ворота.

