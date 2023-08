Первую свободную таможенную зону открыли на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Первая свободная таможенная зона (СТЗ) открыта на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компанией «ВИП Камилла» — производителем абсорбирующего белья медицинского назначения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июне этого года компания стала первым резидентом индустриального парка “Руднево” — шестой площадки ОЭЗ “Технополис Москва”. Статус дает производителям значительные льготы, в том числе возможность открыть на своей территории свободную таможенную зону. Благодаря этому товары, продукция и сырье могут быть импортированы на территорию ОЭЗ без уплаты пошлин и налогов. Кроме того, с компанией был заключен офсетный контракт, по условиям которого Москва в течение 10 лет будет закупать у нее абсорбирующее белье медицинского назначения. В третьем квартале 2023-го предприятие планирует выйти на полную мощность и начать поставки уже в этом году. Кроме того, будет создано 74 рабочих места», — рассказал Владимир Ефимов.

Компания получила статус субъекта свободной таможенной зоны, который также распространяется на всю площадку «Руднево», добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Компаниям, которые намерены получить этот статус, теперь станет проще проходить подобные процедуры. Благодаря таможенной процедуре СТЗ резидент смог сократить расходы на закупку оборудования, необходимого для реализации офсетного контракта, на 20 процентов», — отметил Владислав Овчинский.

Компания разместила производственные мощности на площади 5,5 тысячи квадратных метров.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, благодаря получению компанией статуса свободной таможенной зоны другие резиденты площадки «Руднево» тоже смогут этим воспользоваться. Сроки, в которые компания смогла получить статус СТЗ, стали результатом эффективного внутриведомственного взаимодействия. Благодаря этому город уже в начале осени получит первую партию подгузников и пеленок для взрослых стомированных больных.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы ежегодно обеспечивает абсорбирующим бельем более 100 тысяч человек. «Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с поставщиками товаров, востребованных в социальной сфере. Заключенный офсетный контракт выступает надежным механизмом поддержки отечественного производителя, но что самое важное — он является гарантом обеспечения москвичей качественной жизненно важной продукцией», — отметил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — флагман столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

