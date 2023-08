От «Броненосца “Потемкин”» до «Чебурашки»: что ждет гостей акции «Ночь кино»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В общегородской акции «Ночь кино» 26 августа в этом году участие примут более 120 площадок, среди которых библиотеки, культурные центры и музеи города. Там можно будет посмотреть фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник» — их выбрали во время народного голосования.

В рамках акции также пройдет свыше 60 дополнительных мероприятий. Это встречи с актерами и режиссерами, тематические лекции и дискуссии, викторины, показы документальных фильмов, выставки и мастер-классы. Они будут бесплатными, на некоторые нужна предварительная регистрация.

Полная программа акции представлена на сайте.

Интерактивная лекция, экстравагантная комедия и киновстречи

Узнать об отношении Михаила Булгакова к дореволюционному, советскому и зарубежному кинематографу можно будет на лекции в научно-просветительском центре Музея М.А. Булгакова в Большом Афанасьевском переулке. Иван Назаров, заместитель директора по музейной деятельности и развитию музея, также расскажет, какие фильмы смотрел писатель в 1920–1930-х годах в московских кинотеатрах и на специальных показах в Спасо-хаусе. Начало в 15:00.

В 18:00 в «нехорошей квартире» на Большой Садовой пройдет экскурсия, посвященная истории создания булгаковской пьесы «Иван Васильевич» и особенностям киноленты Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Вход по регистрации.

В программе Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени акцент сделают на пересечении кинематографа с живописными произведениями и жизнью современного человека.

В 12:00 начнется акварельный мастер-класс с Владимиром Богачевым, заслуженным работником культуры Российской Федерации и членом Союза художников России.

Показы фильма-экскурсии с актером и режиссером Евгением Стычкиным «Кружевница. 200 лет» пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Он расскажет в фильме о своем любимом районе — Замоскворечье, о Музее В.А. Тропинина и главной картине Василия Андреевича — «Кружевнице», которой в этом году исполняется 200 лет с момента создания.

Программа завершится в 17:00 встречей с Натальей Каневской, дизайнером одежды и художником по костюмам, дочерью актера Леонида Каневского. Она участвовала во многих проектах, среди которых фильмы «Чебурашка», «Содержанка» и «Триггер», сериал «Монастырь», спектакли на сценах Московского драматического театра имени А.С. Пушкина и Московского Художественного театра имени А.П. Чехова. Участники встречи «Между кино и реальностью» узнают, как создаются образы героев в театре и на экране и как они могут переходить в повседневную жизнь. Для участия нужно зарегистрироваться.

Сергей Собянин: В Москве будет создан крупнейший в России центр производства киноНаучиться создавать произведения искусства: как город помогает осваивать кинопрофессии

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в 19:00 приглашает на лекцию, посвященную легендарной киноленте «Семнадцать мгновений весны». В этом году она отмечает 50-летний юбилей со дня выхода. Киновед Вячеслав Шмыров расскажет о творческом пути режиссера Татьяны Лиозновой и о культовом фильме. Вход по регистрации.

В детской библиотеке № 244 пройдет интерактивная лекция, на которой расскажут о зарождении мирового кинематографа и о том, как развивался этот вид искусства в разных странах. Особое внимание уделят развитию российского и советского кинематографа и его вкладу в мировую культуру. Слушатели узнают о кинофестивалях, киностудиях разных лет, а также об актерах, режиссерах, операторах и сценаристах. Кроме того, можно будет поучаствовать в киноквизе. Начало в 17:00, вход свободный.

В галерее «Здесь на Таганке» в 18:00 можно посмотреть фильм «Три эпохи» режиссера Бастер Китон. Эксцентрическая комедия, вышедшая в 1923 году, показывает отношения между мужчиной и женщиной в трех эпохах — доисторической, Древнем Риме и современности. На мероприятие нужно зарегистрироваться.

Галерея «АЗ» представит программу «Киномаяковский», приуроченную к 130-летию со дня рождения великого поэта и кинематографиста. Она начнется в 17:00. Гостям покажут уникальные фильмы, поставленные по его сценарию либо с его участием. Желающим их посмотреть нужно пройти регистрацию.

В 18:00 в галерее «Ходынка» покажут фильмы, с которых началась история кино в СССР. Советская школа монтажа, или советский авангард — значимое направление в киноискусстве, вдохновленное эстетикой конструктивизма и футуризма. Временные рамки работы школы отсчитываются от основания «Совкино» в 1924 году до 1930-х годов. В числе знаковых фигур этой школы — Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов, чьи фильмы покажут в этот день.

В 18:00 начнется показ ленты «Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна, в 19:00 — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, а в 20:00 — «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» Льва Кулешова. Вход по регистрации.

Освоить творческую профессию легко: чему учат в школе кино и медиа Киностудии имени ГорькогоСергей Собянин: Планируем завершить реконструкцию Центра театра и кино на Поварской в 2024 году

В Музее Москвы в 20:00 пройдет лекция, посвященная истории жанра ужасов в российском и советском кинематографе XX века. Ее прочитает писательница и журналист Елена Кушнир. Она расскажет о непростом пути советской мистики и хоррора — от легендарного «Вия» до экспериментальных артхаусных проектов, не утративших актуальность и сегодня.

После лекции в аудитории пройдет показ фильма «Господин оформитель» (1988) с пленки 35 миллиметров на винтажных проекторах — кинопередвижках. Он организован «Москино» совместно с Музеем Москвы. Фильм войдет в программу, посвященную именитым кинокомпозиторам Александру Зацепину, Эдуарду Артемьеву и Сергею Курехину. Начало показа в 21:00. Зарегистрироваться нужно здесь.

