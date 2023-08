Организуйте очную площадку «Выходи решать!» в своей школе или офисе!

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 28 сентября по 5 октября 2023 года приглашаем вашу школу или офис стать очной площадкой «Выходи решать!».

МФТИ — Физтех и Физтех-Союз вновь организуют народную онлайн-контрольную по точным наукам «Выходи решать!». Собираемся вместе, чтобы напомнить, что #наукаэтокрасиво.

Очная площадка — это пространство, где создана благоприятная атмосфера для интеллектуального времяпрепровождения. Нужна только удобная и спокойная обстановка, компьютеры или планшеты (не менее трех) и хороший доступ в интернет. Доступ на площадку должен быть понятным. Регистрация площадок проводится на сайте.

Организаторы проекта полностью сопровождают очные площадки при подготовке к «Выходи решать!», предоставляют инструкции и полезные материалы (макеты афиш, текстовые анонсы), специалисты колл-центра разъясняют все непонятные моменты для удобной и быстрой организации контрольной.

Показать всю прелесть науки и образования в дни контрольной на площадках помогут дополнительные развлекательные мероприятия на научную тематику. Можно провести научно-популярную лекцию или мастер-класс, организовать встречу с интересным человеком из мира науки или разместить интерактивные зоны, устроить экскурсию или придумать квест, показать экспериментальные установки или приоткрыть другие научные тайны. Это может быть, что угодно, что будет интересно и познавательно, что позволит притянуть на вашу очную площадку больше желающих.

После завершения «Выходи решать!» очные точки контрольной получат благодарственные письма за подписью администрации Московского физико-технического института и, вероятно, призы от партнеров проекта.

Зарегистрировать организацию как очную площадку можно в считанные минуты. Представителю необходимо будет заполнить небольшую анкету, указав контактные данные и основные характеристики пространства. После проверки ваша организация будет внесена в общую базу очных площадок, и ей будет присвоен Идентификационный номер (ID). Недостающие данные (видео, ссылки, информацию об активностях) можно будет направить позже на почту: vr@phystechunion.org, указав ID площадки.

ID поможет быстро найти нужную информацию об очной площадке, упростит упоминание площадки в общении с организаторами и участниками проекта, позволит легко сортировать списки участников очных площадок.

В этом году организаторы проведут конкурс на выбор опорных площадок – 10 площадок по России получат особый статус и дополнительную поддержку. Принять участие в конкурсе может любая организация, выступающая за интеллектуальный досуг и поддерживающая науку.

До 31 августа подать заявку на участие в конкурсе можно на адрес info@phystechunion.org с обязательной темой письма «ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА ЗАЯВКА».

Опорная площадка «Выходи решать!» — это очная площадка в образовательном учреждении, выбранная в рамках конкурса и получившая дополнительную поддержку для проведения мотивирующих к изучению наук мероприятий в дни контрольной.

Критерии отбора опорных площадок:

— Наличие идентификационного номера (ID);

— Активность участия в прошлых контрольных «Выходи решать!»: количество лет участия, степень вовлечённости;

— Возможности площадки: наличие не менее 10 компьютеров, наличие зала и оборудования для проведения дополнительных научно-популярных мероприятий, план-предложение по проведению дополнительных научно-популярных мероприятий;

— Пропускная способность площадки: количество компьютеров с выходом в интернет, время работы площадки, количество посадочных мест для самостоятельного решения на мобильном устройстве;

— Мотивационное письмо представителя площадки об организации и контрольной;

— Обязательство предоставить благодарственное письмо/видео в адрес организаторов для использования в промо-материалах.

В рамках конкурса выделяется 9 призовых мест под площадки в городах России и 1 призовое место отведено под сельскую площадку. Опорные площадки должны находиться в разных регионах России.

Опорная площадка получает пакет поддержки:

— 50 подарков для участников городских площадок, 30 — для сельских;

— оплату полиграфических расходов на сумму до 10 000 рублей;

— оплату декорационных расходов на сумму до 10 000 рублей.

Присоединяйтесь к всероссийской акции «Выходи решать!» — давайте вместе развивать науку и образование в нашей стране!

