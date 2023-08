«МультиТранспорт»: поездки на городском транспорте, велосипедах, самокатах и такси станут дешевле по единому абонементу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Городской транспорт, велосипеды, а также самокаты, такси теперь доступны по единому абонементу «МультиТранспорт». Его можно приобрести в приложении «Метро Москвы», которое есть в Google Play и App Store. Ранее в тариф входили только безлимитные поездки на городском транспорте и велосипедах сервиса «Велобайк». Теперь пользователь выбирает сам, что включить в тариф при планировании поездок на разных видах транспорта.

«Жителям столицы больше не нужно искать в телефоне разные приложения, чтобы спланировать маршрут на разных видах транспорта по оптимальной стоимости. Теперь все это доступно по абонементу в одном приложении. Благодаря нашей подписке пассажиры смогут экономить до 30 процентов на оплате проезда ежемесячно. “МультиТранспорт” — это удобная и выгодная альтернатива личному автомобилю. Мы делаем транспортную инфраструктуру столицы понятнее, проще и доступнее по задаче Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Базово «МультиТранспорт» включает безлимитные поездки в течение 30 дней на городских автобусах, электробусах, трамваях, поездах метро, Московского центрального кольца (МЦК), а также Московских центральных диаметров (МЦД) в зонах «Центральная» и «Пригород».

Дополнительно можно добавить 10, 20 или 40 промокодов для поездок на такси от ближайших станций метро, МЦК и МЦД или до них. Каждая поездка должна быть до пяти километров и не дороже 550 рублей. Проверить доступность маршрутов для таких поездок можно при оформлении тарифа в приложении «Метро Москвы». Еще две дополнительные опции сервиса — безлимитные поездки до 30 минут на велосипедах сервиса «Велобайк» и абонемент для поездок на самокатах партнера с бесплатным стартом.

Кроме того, по абонементу можно взять напрокат велосипед. Тариф на велосипеды также можно добавить в «МультиТранспорт» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» в разделе «Подписка на транспорт». В него входят безлимитные поездки на станционных велосипедах до 30 минут, далее — четыре рубля за минуту.

Пользователи безлимитного проездного билета «Единый» или карты москвича для обучающихся тоже могут бесплатно ездить на велосипеде.

Чтобы средства за проезд на городском транспорте не списались, нужно приложить к турникету или валидатору ту пластиковую банковскую карту, которой был оплачен «МультиТранспорт». Карта должна быть с неистекшим сроком действия. Все опции тарифа действуют в течение 30 дней с момента оплаты.

Владельцы карты москвича для обучающихся получили возможность бесплатно пользоваться велопрокатом

