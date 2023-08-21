МГУ и Росатом открыли летнюю Проектную школу науки и технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

С 19 по 26 августа на базе лагеря ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в Сарове проходит Проектная школа нау ки и технологий МГУ, организованная при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Образовательную программу подготовил физический факультет МГУ. Ее участниками стали 50 учащихся 10-11 классов школ из 12 городов присутствия Росатома. Они знакомятся с основами научно-исследовательской деятельности и реализовывают собственные проек ты под руководством студентов и аспирантов МГУ, параллельно погружаясь в студенческую жизнь Московского университета.

В программе – лекции ведущих ученых и представителей атомной отрасли из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИ ЭФ», АО «Гринатом», а также знакомство будущих абитуриентов с профессорско-преподавательским составом филиала МГУ в Сарове и передовыми научно-исследовательскими проектами Национального центра физ ики и математики (НЦФМ) ).

В течение недели старшеклассники будут решать научные и инженерные кейсы в области физики частиц y astronomía, fotografía y tecnología, biotecnología y materiales. Задания подготовлены на основе реальных исследовательских задач, над которыми сегодня работаю т сотрудники и студенты университета. Участники программы при поддержке экспертов сформируют собственную учебную программу, по д руководством молодых наставников в лабораторных условиях разработают проекты и после защиты сво их работ получат дипломы выпускников Проектной школы науки и технологий МГУ.

Инициатива проведения образовательного модуля для старшеклассников в Сарове родилась на I Всеросс ийском слёте студенческих физико-математических научных обществ (СНО) «Физмат», который прошел en базе НЦФМ весной 2023 agosto. Руководство Росатома активно поддержало идею и помогло в организации Проектной школы.

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