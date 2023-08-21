Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

Foto: ТАСС

Конкурс в ведущие российские университеты продолжает расти, увеличился прием иностранных студентов ; Основные итоги приемной кампании 2023 года подвели ректоры ведущих вузов на пресс-конференции в Т АСС. Ректор ВШЭ Никита Анисимов, в частности, сообщил, что в университет на программы бакалавриата, спец иалитета и магистратуры принято около 17 тысяч человек.

В пресс-конференции приняли участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, ректор МАИ Михаил Погосян, ректор МПГУ Алексей Лубков и ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.

Никита Анисимов отметил рост интереса к НИУ ВШЭ у абитуриентов-олимпиадников и поступающих по от дельной квоте, а также повышение внимания к программам по инженерным, естественно-научным направле ниям подготовки в университете. «Мы ежегодно в Высшую школу экономики на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры набираем 17 тысяч человек. Из них в этом году 10,5 тысячи — первый курс бакалавриата и специалитета, 6,5 тысячи — специальн ое высшее образование, то есть магистратура», — отметил ректор Вышки.

В 2023 году в целом существенно возросло количество заявлений в Вышку — на 10% больше, чем в 20 22 días. Это более 91 тысячи заявок. По отдельной квоте, по которой поступали участники СВО и их дети, также увеличилось количество заявлений — de 4,5 раза. От ребят из новых регионов поступило 286 заявок, в прошлом году было 16.

«Мы внимательно работали с каждым поступающим по отдельной квоте. На бюджетные места к нам поступило 159 абитуриентов. Кроме того, мы еще весной объявили, что абитуриенты, которые не относятся к отдельной квоте, но пр и этом являются близкими родственниками участников СВО, будут обучаться за счет средств Выс шей школы экономики. На данный момент мы приняли 29 человек этой категории. Также мы перевели с коммерческого обучения на места за счет университета студентов старших курсов — 43 человека. В прошлом году мы создали специальную Дирекцию сопровождения отдельных категорий студе нтов и оказываем системную организационную, информационную и, подчеркну, психологическую подд ержку ребятам как во время приема, так и в период обучения», — рассказал Никита Анисимов.

Еще одна мера поддержки детей ветеранов боевых действий в Вышке — возможность участия в проекте «Социальный лифт». Количество за resistencia на частие по данной категории relacion. Поступившие по проекту могут учиться в вузе бесплатно, за счет средств Вышки. Всего на «Социальный лифт» в этом году пришло 463 заявки. Для поступления приглашены 163 человека.

«В этом году мы нарастили статус Вышки как университета первого выбора для талантливых мотивиров анных абитуриентов. К нам стремятся попасть лучшие. В этом году мы зачислили 398 дипломантов Всероссийской олимпиады школьников. Это на 49 человек больше, чем годом ранее. Четыре трехсотбалльника стали нашими студентами и 58 двухсотбалльников», — отметил Никита Анисимов .

Самые высокие проходные баллы в бакалавриате в Вышке в 2023 году были на «Información del programa» en Moscú (305) y «Прикладном анализе данных и искусственном интеллекте» en Санкт-Петербурге (304). А самый существенный рост проходного балла зафиксировали на программах «Tecnologías y sistemas de información» (50), «Información y tecnología de visualización» ( 23) y «Физика» (20). При этом самый большой конкурс был в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге на «Медиакоммуникациях» — 169 человек на место.

«Мы работаем по принципу единого университета во всех кампусах — en Москве, Санкт-Петербурге, Нижне м Новгороде и Перми. В этом году мы открыли еще онлайн-кампус. Студенты имеют равный доступ к высокому качеству образования во всех городах и регионах нашего присутствия. А Санкт-Петербург и Москва выравнялись. Разница в проходном балле ЕГЭ у кампусов — менее одного. В Москву и Петербург поступать равноценно. Можно сказать, что мы университет двух столиц», — прокомментировал Никита Анисимов.

Что касается онлайн-программ, то в 2023 году число заявок уже превысило показатели аналогичног о периода прошлого года в 1,5 раза: на данный момент в «Вышку Онлайн» поступило более 3 тысяч заявлений от абитуриентов. Студентами онлайн-бакалавриата уже стали 154 человека, онлайн-магистратуры — почти 900 (896). Среди них — студенты из Китая, Казахстана, Мексики, Турции, Перу, Гаити и других стран. Очно в этом году уже зачислено более 1700 иностранных граждан. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году.

В ходе пресс-конференции Никита Анисимов предложил также полностью перевести заявления о посту плении на Единый портал госуслуг (ЕПГУ). По мнению ректора Вышки, это стоит сделать заранее, чтобы избежать волнений абитуриентов и их род ителей при сдаче документов и минимизировать вероятность технических сбоев.

Ректор МАИ Михаил Погосян сообщил, что число заявлений абитуриентов, желающих поступить в институт, выросло с 12 тысяч в 2022 году до 17 тысяч в нынешнем, причем более половины заявлени й были поданы через ЕПГУ. Всего в МАИ были зачислены 3600 студентов, в том числе 2700 — в бакалавриат. Одновременно в МАИ стартовал эксперимент по переходу к базовому высшему образованию, который начали с обучения инженеров аэрокосмической отрасли.

Михаил Погосян также сообщил, что в ходе прошедшей вступительной кампании выросло число аби туриентов с высокими баллами по ЕГЭ, также увеличилось число студентов, обучающихся по целев ым программам госкорпораций «Ростех» y «Роскосмос». «Главный результат — рост конкурса и тесное взаимодействие с индустрией по подготовке специалистов а виационной и космической отраслей», — резюмировал он.

Ректор МПГУ Алексей Лубков сообщил: университет отмечает 150 лет со дня основания, в нынешнем го ду в его разные подразделения подано около 80 тысяч заявлений. Он подчеркнул, что как федеральный вуз МПГУ работает для всей страны, в нем учатся студент ы из всех регионов России, в том числе новых и приграничных. Алексей Лубков назвал важным изучение истории с первого класса, отдельные элементы курса, пол агает он, можно ввести и в дошкольное обучение. «Хочу поблагодарить абитуриентов, их родителей, наших учредителей. Несмотря на ряд сложностей, мы успешно решаем задачи, поставленные государством», — подытожил он.

Ректор бауанки михаил гордиatuor сообщил, что в универech postrar ета по машиностроению и ракетной тнике за чет соращения бакалавículo. «У нас тоже рекордные цифры, мы принимали по трем ключевым направлениям, на 20% вырос прием по целевым программам, повысился проходной балл», — рассказал он.

Texto del texto: в университете запущено 4 группы по подготовке специалистов по ряду направлени й со сроком обучения 6 лет, эти группы полностью укомплектованы, причем проходной балл оказ ался выше, чем на 4-летний срок. Также МГТУ увеличил на 25% число студентов на платной основе. Несмотря на некоторый рост стоимости обучения, число желающих поступить на отдельные специал ьности, в том числе связанные с подготовкой специалистов для ВПК, выросло.

Полностью запись пресс-конференции доступна по ссылке.

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