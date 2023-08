В Политехе стартовал XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 21 по 25 августа проходит XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике — одно из старейших и крупнейших научных мероприятий России, в котором участвует полторы тысячи учёных со всей России и стран ближнего зарубежья. Впервые мероприятие проводится в Санкт-Петербурге, в Политехническом университете.

Съезд проводится с 1960 года и представляет собой эффективную площадку взаимодействия учёных из разных научных организаций страны для обсуждения последних достижений и создания совместных прорывных исследований и технологий. Мероприятие в разные годы проводилось в Москве, Алма-Ате, Ташкенте, Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе. В этом году в нём участвуют представители 70 городов России и шести стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В числе участников — более 30 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.

«Для Политехнического университета большая честь принять это научное и историческое событие, на котором собрался цвет прикладной и теоретической механики — выдающиеся учёные разных направлений. Механика в Политехе развивалась с самого основания — десятки наших учёных внесли колоссальный вклад в развитие этой отрасли. Считаю, что без этой науки не было бы нашей цивилизации — везде прежде всего материалы и механика, — сказал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. — Основная задача науки сегодня — достроить нашу мощную экономику и быть самодостаточными в машиностроении, авиации, автомобилестроении, космосе. Поэтому всю ближайшую неделю мы будем обмениваться мнениями, опытом для развития российской промышленности, постараемся создать новые подходы для решения стратегических задач в самых важных отраслях».

В течение пяти рабочих дней ведущие учёные и промышленники России расскажут о перспективных отечественных разработках. Участники обсудят проектирование сверхзвукового пассажирского самолета, проекты развития железнодорожного транспорта, строительство Сибирского кольцевого источника фотонов — отечественного аналога Большого адронного коллайдера, создание новых материалов для обеспечения безопасности и устройств для высокоточной навигации. Учёные представят достижения в области развития новых технологий для предсказания землетрясений, которые уже внедряются на Черноморском побережье, расскажут о технологиях, позволяющих определять наилучшие места для бурения нефтяных скважин и многое другое.

Механика позволяет решать ключевые задачи при создании технологий во многих отраслях народного хозяйства. Хочу отметить вклад этой науки в авиастроении, двигателестроении, судостроении, разработку космических и медицинских систем. В настоящее время учёные-механики создают инновации для сфер нефтегазодобычи, робототехники, развивают технологии навигации, безопасности, предупреждения природных катастроф, помогают добиваться новых побед в космосе. Преподавание механики в университетах — неотъемлемая часть подготовки инженерных кадров высокотехнологичных отраслей промышленности. Уверен, обмен опытом и идеями на площадке съезда будут способствовать росту научного потенциала России , — выступил с видеообращением министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В рамках деловой программы будут работать три научные секции: «Общая и прикладная механика», «Механика жидкости и газа», «Механика деформируемого твердого тела». Также пройдет 21 подсекция и ряд симпозиумов, посвящённых инновационным направлениям механики, биомеханике, высокоскоростному транспорту, механике в нефтегазовой отрасли, механике природных процессов и явлений и другим актуальным тематикам.

Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов отметил, что Санкт-Петербург — крупнейший инновационный, научный и образовательный центр, а петербургская физико-математическая школа — одна из лучших в стране и мире, а также зачитал обращение от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова: Укрепление технологического суверенитета России невозможно без развития механики, реального сектора экономики, точных наук. Петербург исторически является центром российских фундаментальных и прикладных исследований. В Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы уделяем приоритетное внимание симбиозу образования, науки и производства. Уверен, что решения и творческая атмосфера съезда будут способствовать повышению научной активности, появлению передовых отечественных разработок, развитию первоклассного оборудования .

Председатель Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике РАН Ирина Горячева отметила, что проведение съезда в Санкт-Петербурге — очень правильное решение. По её словам, это отличный способ показать развитие науки в регионе, узнать потребности промышленных центров, обсудить ключевые проблемы нашей науки — механики.

Вице-президент РАН Сергей Чернышев отметил символичность того, что съезд проходит в преддверии 300-летия Российской академии наук, основанной в Санкт-Петербурге, и зачитал обращение президента РАН Геннадия Красникова: От имени Российской академии наук и от себя лично сердечно приветствую участников XIII Всероссийского съезда по теоретической и прикладной механике. Не сомневаюсь, что XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике пройдет в творческом, созидательном ключе и запомнится продуктивными дискуссиями, яркими и содержательными выступлениями в неформальной дружеской атмосфере. Но главное, я убеждён, что данный съезд даст мощный толчок развитию науки в целом. Кроме того, он будет способствовать решению важнейших технологических задач, стоящих сегодня перед Российской Федерацией .

