Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходят в СПбПУ регулярно. 17 ботников университета при получении сигнала гражданской обороны „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“ с последу ющей информацией о воздушной тревоге».

В тренировке участвовали работники Управления гражданской безопасности, руководящий состав универси тета, представители структурных подразделений и приглашённые гости — представители компании «СИЗ -Инвест».

Тренировка началась с момента получения участниками сигнала о сборе в защитном сооружении гражда нской обороны. Старт к началу тренировки дал заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности — начальник Управления гражданской безопасност y Олег Савошинский.

Nombre de usuario ассказал, как работникам университета и обучающимся правильно действовать при получении сигнала г ражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о «ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГЕ».

Участники тренировки изучили разработанные схемы и планы укрытий на различных площадках унив ерситета, узнали об особенностях проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуаци ях природного и техногенного характера и военных конфликтах.

В дополнение ко всему, представители «СИЗ-Инвест» провели теоретическое и практическое занятие по is пользованию средств индивидуальной защиты от химически опасных веществ.

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