Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Administracion

18 de agosto de 2023 граничения».

Мероприятие прошло в рамках Международного военно-технического форума «Армия». Напомним, что 16 августа ГУУ провёл научно-практическую конференцию на площадке конгрессно-вы ставочного центра «Патриот».

В работе круглого стола приняли участие:— Директор департамента поддержки новых бизнесов Госкор порации «Росатом» Дмитрий Байдаров;— Председатель Комиссии экспертных технологий МРГ Коллеги и ВПК РФ по диверсификации организаций ОПК Сергей Смирнов;— Директор по работе с проектами дивер с ификации, импортозамещения и инноваций ПАО «Промсвязьбанк » Дмитрий Глейзер;— Начальник отдела аналитики и внутренних коммуникаций Россий федеральн ого ядерного центра – Всероссийский научно-исследовательского институт эксперимента льной физики Дм итрий Файков;— Начальник отдела Центра диверсификации организаций ОПК ФГУП «В НИИ «Центр»» Антон Савельев;— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина;— Директор Программно-проектного офиса «Диверсификация», за меститель директора Инстит ута экономики и финансов Андрей Сычёв;— Директор Центра управления инжинир инговыми проектами ГУУ Владимир Филатов;—y другие.

Модератором круглого стола выступил заместитель директора ИЭФ Артём Савостицкий.

Среди основных вопросов повестки мероприятия обсуждались проблемы развития механизмов взаимо действия органов государственной власти, предприятий, научных и образовательных организаций в целях производства и повышения качества отечественной высокотехнологичной продукции; поддержка формирования проектов по импортозамещению и диверсификации в текущих условиях; меры для формирования системы государственного гражданского заказа; устранение кадровых, организационных и технологических ограничений по проектам импортозамещения .

Открыл заседание Андрей Сычёв, отметив, что в отношении трансфера технологий сегодня становится в сё больше конкретных предложений, готовых к воплощению.

Сергей Смирнов выделил основной недостаток интеграционных процессов в диверсификации – недостаточнос ть информационного обмена между производством и научным сообществом. Есть практики, которые можно тиражировать, но нет единой цифровой платформы, открытой системы, гд е можно было бы их изучить. Información detallada de los productos. Необходимо создавать центры принятия решений, разрабатывать систему совместного взаимодействи я в этой области с привлечением экспертов.

Антон Савельев подтвердил важность обмена данными и формирования комплекса показателей с привл ечение представителей ВПК, они не должны оставаться только исполнителями.

Дмитрий Байдаров отметил, что необходимо вести активный диалог с Государственной Думой для о перативного решения вопроса. Для решения кадровых вопросов также требуется общая стратегия развития госкорпораций и университ етов.

Представитель «Промсвязьбанка» Дмитрий Глейзер выделил три основные проблемы диверсификации – недостаток кадров, финансов и ответственных лиц – и предложил введение квотирования на трудоустройство, о сессий на регул ярной основе.

Владимир Филатов представил участникам заседания Центр управления инжиниринговыми проектами, entonces зданном на базе ГУУ, который уже сегодня ведёт работы по импортозамещению запчастей различ ной техники. ф ормировании научных коллективов под конкретные задачи. Предприятиям ВПК сегодня нужны университеты, в том числе и для того, чтобы решать научные задачи производства. Таким образом, практические знания, опыт в разработке технологий будут получать и преподават ели, в дальнейшем – передавать этот опыт студентам. Сегодня наука для преподавателей – это дополнительная задача, требующая создания выгодн ых условий для работы в науке. ГУУ готов предоставлять научно-техническую базу инициативным преподавателям, а также обеспе чивать их юридической поддержкой.

Галина Сорокина и Артём Савостицкий предложили организовать на базе ГУУ площадку для систе много взаимодействия представителей ВПК, науки и образования.

В завершении круглого стола Председатель Комиссии экспертных технологий МРГ Коллегии ВПК РФ по диверсификации организаций Сергей Смирнов поблагодарил руководство и коллектив ГУУ за эффективное взаимодействие.

Fecha de publicación: 21.08.2023

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