Выходные и праздничные дни в 2024 году: как россияне будут отдыхать на Новый год и в мае

Правительство России утвердило график выходных дней для всей страны на 2024 год. Нерабочие дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их перенесут на 10 мая и 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы в 2024 году у россиян продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно.

Нерабочие дни в 2024 году также перенесли:

— с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;

— с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;

— с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Кроме того, отдохнуть в следующем году можно будет с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

Суммарно в 2024 году россияне будут отдыхать 118 дней. Рабочих дней будет 248.

