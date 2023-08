«Великолукский агропромышленный холдинг» заключил СЗПК на 30 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России, Псковская область и компания «ВСГЦ», входящая в «Великолукский агропромышленный холдинг», заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предприятие построит мясоперерабатывающий комбинат.

«Всего в стране действует более 50 СЗПК, а инвестиционный портфель механизма близок к 3 трлн рублей. Для регионов это значительный приток в экономику частных инвестиций и десятки тысяч будущих рабочих мест. Механизм СЗПК гарантирует инвестпроекту неизменность условий предпринимательской деятельности (налогов, таможенного регулирования, условий землепользования, градостроения и др.) и дает возможность компенсировать часть инфраструктурных затрат», — отметил замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Компания вложит более 30 млрд в строительство мясоперерабатывающего завода. Будет создано порядка трех тысяч рабочих мест. Предприятие планируют запустить в первом квартале следующего года, а выйти на проектную мощность к 2028 году. Ежегодный объем полуфабрикатов и готовой продукции превысит 284 тысячи тонн. Они не только пополнит российские прилавки, но и будет экспортирован на Кубу, во Вьетнам и Гонконг.

Ранее в Псковской области СЗПК заключила компания «Титан-полимер». Соглашение о защите и поощрении капиталовложений направлено на реализацию проекта по производству полиэтиленовой пленки и гранул.

Это часть большого производства, годовая мощность «Титан-полимера» превысит 72 тысячи тонн различных видов полимерной продукции. Сейчас предприятие выходит на рынок, отгружены образцы и опытно-промышленные партии в более чем 40 компаний России и СНГ. До конца года компания планирует заместить до 40% импортных БОПЭТ пленок, а в следующем году —до 80%.

Подать заявку на СЗПК можно через ГИС «Капиталовложения». Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляется рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI