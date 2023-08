Более 500 москвичей в поселении Филимонковском получили новые квартиры по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правообладателями новых квартир по программе реновации в поселении Филимонковском стали более 500 человек. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В начале июня началось переселение почти 550 жителей поселения Филимонковского, которые проживали в пяти старых домах. Из них 515 москвичей уже получили ключи от новых квартир, остальные продолжают осматривать предложенные варианты или занимаются оформлением документов», — рассказал Максим Гаман.

По условиям программы реновации горожанам предлагают квартиры с улучшенной отделкой в новостройках. В квартирах установлена сантехника, кухонные плиты, есть светильники. Первые этажи новых домов нежилые — позднее там разместят магазины, аптеки и предприятия сферы обслуживания.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что для строительства по программе реновации в Новомосковском административном округе подобрали семь стартовых площадок. Сейчас программа в округе выполнена на 78 процентов. Расселено 25 старых домов, жители еще 73 переезжают в новые квартиры. Кроме того, строят и проектируют 38,5 тысячи квадратных метров жилья.

Помимо этого, Сергей Левкин уточнил, что всего в этом округе в программу реновации включили 125 домов, в которых проживают свыше 11,1 тысячи жителей.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

