Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Jarosław Kaczyński: 14. emerytura w tym roku wyniesie 2200 zł20.08.2023

Premier Jarosław Kaczyński wziął udział w Dożynkach Województwa Łódzkiego w Paradyżu, gdzie ogłosił wysokość 14. emerytury. W 2023 r. seniorzy otrzymają 2200 zł czternastki. Dodatkowe środki trafią do ok 8,3 mln emerytów i rencistów. Decyzją rządu desde 2023 r. czternastka broma świadczeniem stałym i będzie wypłacana co roku

14. emerytura wyplacana co roku

Wiceprezes Rady Ministrów podkreślił, że od tego roku, dzięki działaniom rządu, 14. emerytura jest świadczeniem stałym, zagwarantowanym ustawowo. Ogłosił także, że w 2023 r. wyniesie 2200 zł. Przy wypłacaniu czternastki dla osób, których emerytura wynosi powyżej 2900 zł obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. To środki, które seniorzy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami – np. na wakacje albo dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne.

– Para bromear kolejny krok naszej władzy oraz kolejny krok ze strony państwa w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę – wyjaśnił primer ministro Kaczyński.

Obniżyliśmy wiek emerytalny

– Poprzednia władza, wbrew woli społeczeństwa, podniosła wiek emerytalny. Polki i Polacy mieli pracować znacznie dłużej. Nasz rząd dotrzymał obietnicy – ​​obniżyliśmy wiek emerytalny do poziomu sprzed szkodliwych zmian.

– W tym dniu, w którym był podwyższany, zapowiedziałem z mównicy sejmowej, że jeśli przejmiemy władzę, to przywrócimy to, co było i przywróciliśmy – podkreślił Wiceprezes Rady Ministrów.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL