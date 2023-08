В НГУ стартовала стратегическая сессия по созданию современных университетских кампусов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

20 августа на площадке Новосибирского государственного университета дан старт трехдневной стратегической сессии «Экосистема технологического предпринимательства в сети современных кампусов», которая проводится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Команды 16 регионов, в которых уже сейчас создаются межвузовские студгородки, будут прорабатывать инфраструктурные и содержательные возможности интеграции кампусов в единую систему технологического предпринимательства.

— Современные пространства кампусов призваны стать центрами новых смыслов, новых технологий, нового качества образования и науки, а также изменить работу системы высшего образования в России в целом. Но это не только смысловая, но и инфраструктурная задача. Проектируя среду и содержательное наполнение кампуса, стоит задуматься об экосистеме зарождения инноваций — особенно важно, чтобы студенты и молодые ученые получили возможность создавать собственные инициативы и развивать стартапы при поддержке вузов и государства. Технологическое предпринимательство, в частности, требует погружения внутрь кампуса, в том числе — режима доступа предпринимателей к технопаркам и научным лабораториям, которые будут создаваться на территории кампусов. Сделать университеты точками притяжения новых стартапов, которые будут способствовать развитию экономики страны, в рамках стратегической сессии поможет объединение компетенций разных вузов, регионов и институтов развития, — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Обращаясь к участникам сессии, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что подобные масштабные мероприятия дают возможность обмена идеями и уже созданными моделями между регионами, что позитивно сказывается на содержательном осмыслении студенческого кампуса не только как части одного или нескольких университетов, но и значимой инфраструктуры для всего региона и страны в целом. В качестве успешного кейса глава региональной группы привела пример экосистемы технологического предпринимательства в Новосибирском научном центре.

— Новосибирская область сегодня относится к числу регионов-лидеров в различных рейтингах научно-технического и инновационного развития. У каждого из регионов сформирован свой потенциал, и мы попробовали схематично представить систему научно-образовательного и инновационного комплекса Новосибирской области, в которую входит, безусловно, не все, но многое, что необходимо для того, чтобы стартапы рождались и развивались. Это и необходимые научные школы, и система образования, и инфраструктурные институты для поддержки и продвижения проектов и предоставления неких дополнительных преференций и условий для бизнеса.

Тема, которая выбрана для этой стратегической сессии – «Система технологического предпринимательства в сети современных кампусов» – не случайна и очень близка нашему региону. Здесь, на территории новосибирского Академгородка, есть та самая экосистема, которую хотелось бы показать: это работающие в связке научные институты СО РАН, Академпарк, те самые резиденты-технологические предприниматели, половина из которых работает в Новосибирском госуниверситете и институтах, и, конечно, университеты Новосибирска, — рассказала на пленарном заседании Мануйлова.

Директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов в интерактивном формате обсудил с участниками сессии вопросы, касающиеся того, как должно выстраиваться взаимодействие между университетами и представителями техпредпринимательства, как можно и нужно привлекать индустриальных партнеров к реализации совместных инициатив, в том числе в рамках кампуса мирового уровня. Кроме того, в рамках стратегической сессии выступили представители институтов развития – Фонд «Сколково», Сколковского института науки и технологий, а также Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

После пленарного заседания региональные группы распределились по аудиториям, чтобы в формате мозгового штурма обсудить идеи и возможности для развития технологического предпринимательства на площадках университетов и включить будущие кампусы в региональную инновационную и научно-технологическую повестку. По итогам трехдневной совместной работы, коллективных обсуждений и голосования несколько лучших идей будет представлено заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Справка: Сегодня Россия взяла курс на инновационный прорыв. Наука стала сферой, где талантливая молодежь может найти себя и успешно развиваться. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты», реализуемому Минобрнауки России, появляются новые технологии, создаются новые лаборатории, проводятся исследования. Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса. Новосибирская область в 2021 году вошла в число восьми пилотных регионов, в которых началась реализация проекта по созданию современных университетских кампусов. На сегодняшний день в новосибирском Академгородке строятся здания первых двух очередей. В первую очередь, которая готова уже наполовину, входят учебный и досуговый центры Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекс студенческих общежитий на 690 мест. Строительство этих зданий ведется на средства благотворителя. Вторая очередь – это корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой нового типа и отапливаемым переходом, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ. Финансирование строительства ведется из средств Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Ожидается, что здания первой очереди будут сданы в эксплуатацию в 2024 году, второй очереди – в 2025-2026 гг. Актуальные новости кампуса мирового уровня НГУ – на сайте.

