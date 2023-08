В Минэкономразвития России оценили эффективность реализации мер поддержки туротрасли Тверской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

9 августа состоялась рабочая поездка министра экономического развития Максима Решетникова в Тверскую область. Министр ознакомился с работой строительных компаний, выпускающих продукцию для туристической отрасли — производством глэмпингов и канатных дорог. Регион является успешным примером развития производства благодаря росту внутреннего туризма, и также сам является туристическим магнитом.

Министр посетил производство модулей компании «Фридом Натури» в городе Конаково.

Благодаря мерам поддержки в части субсидирования глэмпингов компании удалось кратно увеличить мощность до 50 модулей в месяц, выводить на рынок 2-3 новых модели ежегодно. Это позволяет удовлетворить спрос как со стороны отелей и глэмпингов в России, так и в части экспорта. Продукция компании поставляется в Южную Корею, Вьетнам и Норвегию.

Также Максим Решетников ознакомился с проектом компании «ТверьКанатДор» — якорным резидентом ОЭЗ. Инвестпроект компании предполагает создание производства отечественных канатных дорог. Планируемый объем инвестиций составляет порядка 3 млрд рублей, планируется создать не менее 350 рабочих мест. В настоящий момент ведется проектирование, запуск производства намечен на июнь 2024 года.

Министр осмотрел объекты кластера «Завидово» и обеспечивающей инфраструктуры, строящиеся отели и аквапарк – проект «Завидово Парк», а также другие проекты — гостиницу «Ямская», на территории которой построен глэмпинг с поддержкой по нацпроекту.

«Тверская область является отличным примером активной работы по предлагаемым мерам поддержки национального проекта. Регион участвует во всех программах, предлагает инициативы по улучшению туристической инфраструктуры, развивает точки притяжения. Туризм стал точкой роста для экономики Тверской области, благодаря развитию отрасли повышается и качество инфраструктуры в целом, создается комфортная среда для жителей», — прокомментировал Максим Решетников.

В 2023 году область получила почти 144 млн рублей на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов. Поддержаны два проекта по обустройству пляжей и 17 инициатив по развитию национальных туристических маршрутов — «Государева дорога» и «В Тверскую область по велению души».

Также в текущем году субъект стал одним из победителей конкурса на строительство модульных гостиниц. Область получит более 123 млн рублей в 2023 году и около 120 млн – в 2024 по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является Дмитрий Чернышенко.

«Мы ожидаем выделения дополнительного финансирования на поддержку строительства модульных гостиниц в соответствии с решением Президента, озвученном на Петербургском международном экономическом форуме. В Тверской области дополнительно могут быть поддержаны 6 проектов в текущем году на 175 млн рублей, в 2024 году планируем направить еще 157 млн рублей, что позволит создать около 230 номеров. Нам важно, чтобы туризм был на любой вкус и кошелёк», — сказал Максим Решетников.

Кроме того, в текущем году Тверская область стала одним из победителей проектов туристского кода городов, в рамках национального проекта будет направлено 455,5 млн рублей на обустройство центров городов Торопец и Тверь.

В настоящее время при участии ВЭБ.РФ в Завидово идет строительство всесезонного комплекса для оздоровительного, спортивного и событийного туризма. Проект Завидово-2 предполагает строительство отелей 3-4*, детский парк, горнолыжный склон и уникальный круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений.

Финансирование проекта было открыто в январе 2022 года. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с привлечением льготного кредитования в рамках программы по поддержке строительства и реконструкции отелей. Ранее ВЭБ профинансировал строительство курортного комплекса «Radisson Resort Zavidovo», включающего гостиницу и апарт-отель.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI