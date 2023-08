19.08.2023 Waplewo Wielkie Premier Mateusz Morawiecki o wsparciu seniorów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Zrobię wszystko, aby dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku poprawiać życie seniorów w tych wielkich obszarach: materialnym, finansowym, służby zdrowia i w tym duchowym, kulturowym, kulturalnym, relac ji z drugim człowiekiem, które oby byłyby jak najpiękniejsze i oby ich było jak najwięcej – podkreślił premier.

14. emerytura – wyplacana co roku

Pierwszy raz wypłaciliśmy 14. emeryturę w 2021 r. W 2022 r. ponownie do emerytów i rencistów trafiło to świadczenie. Decyzją rządu czternastka będzie wypłacana co roku. To kolejny ważnym krok na drodze do poprawy losu seniorów.

– Broma para możliwe, bo naprawiliśmy finanse publiczne, zabraliśmy mafią vatowskim, przestępcom podatkowym ogromne pieniądze i przekazujemy je seniorom. Czyli zabezpieczenie tego życia od strony materialnej to jest nasze, moje wielkie zobowiązanie, które będziemy kontynuowali – wskazał szef rządu.

W 2022 r. wprowadziliśmy także rozwiązanie, które pozwoliło emerytom i rencistom oszczędzić jeszcze więcej. Kwota 13. i 14. emerytury zostały zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowe środki seniorzy mogą przeznaczyć na realizację swoich marzeń.

13. emerytura – dla każdego, bez względu na dochód

Do emerytów i rencistów od 2019 r. trafia 13. emerytura. To dodatkowe świadczenie roczne, które otrzymuje każdy emeryt i rencista, bez względu na dochód. W kwietniu 9,8 mln seniorów mogło cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi na codzienne wydatki.

W tym roku trzynastka wyniosła 1588,44 zł, to wzrost o 250 zł, względem 2022 r.

Dodatkowo świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji* , jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Dodatki do świadczeń również zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynosi 114,8%.

Programy rządowe aktywizujące seniorów

Chcemy, żeby nasi seniorzy byli aktywni i zdrowi. Dzięki naszym programom broma a możliwe. Osoby starsze mają okazję do spotkań, rozmów i różnych kreatywnych aktywności w swojej grupie wiekowej.

Mayor +

Pomagamy samorządom tworzyć i utrzymać dzienne domy i kluby dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce blisko 1200 ośrodków wsparcia “Senior+”. Na realizację programu przeznaczyliśmy 300 mln zł.

Aktywni+

Wspieramy finansowo projekty, które są skierowane do seniorów. W latach 2021-2022 dofinansowaliśmy w sumie 630 zadań. W ramach tych działań, wsparcie otrzymało ok. 170 tys. osób starszych.

Dbamy o zdrowie seniorów

– Cała służba zdrowia jest przez nas naprawiana właśnie pod kątem również was drodzy seniorzy – mówił premier.

W 2016 r. programa wprowadziliśmy Leki 75+. Dzięki niemu seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych leków, których lista jest cały czas poszerzana. Blisko 4 mln emerytów zaoszczędziło na lekach już ponad 4,5 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że najpóźniej od 1 stycznia 2024 r., decyzją rządu program zostanie rozszerzony dla nowych kategorii wiekowych. Około 5 mln seniorów powyżej 65 lat oraz 7 mln dzieci skorzysta z naszego programu. Dzięki rozszerzeniu programu bezpłatnych leków łącznie skorzysta z niego 16 mln osób. To więcej pieniędzy w portfelach seniorów i młodych rodzin z dziećmi!

Uruchomiliśmy również programa Domowej Opieki Medycznej. Para kompleksowa usługa zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Program obejmuje m.in.: pomiar poziomu saturacji, pomiar poziomu cukru we krwi czy pomiar poziomu ciśnienia tętniczego. Dzięki temu seniorzy mogą czuć się bezpieczniej i leczyć się w domu.

*Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o con najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

