Поздравляем с юбилеем Владимира Строева!

Сегодня Государственный университет управления ликует так, что слышно даже во Владивостоке – поздравляем с днём рождения нашего ректора, Председателя Координационного совета Евразийского сетевого университета, доктора экономических наук, профессора Владимира Строева.

Поздравляем не просто с очередным днём рождения, а с самым настоящим юбилеем!

Немного истории: в год рождения Владимира Витальевича в СССР были приняты Основы законодательства о народном образовании, Советский Союз присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве и подписал с США Соглашение о предотвращении ядерной войны, на Луну успешно слетала межпланетная станция «Луна-21», а у группы Pink Floyd вышел культовый альбом The Dark Side of the Moon. Состоялась премьера многосерийного телефильма «Семнадцать мгновений весны», открылось знаменитое здание Сиднейской оперы, Мартин Купер создал первый рабочий прототип сотового телефона и сделал по нему звонок конкуренту. В этот день родились такие известные рокеры как Кори Тейлор, Михаил «Горшок» Горшенёв, Сергей Шнуров и Владимир Строев. Да-да, последний не только известный ректор, но и известный рокер, что делает его ещё более крутым.

Мы с вами знаем Владимира Витальевича как человека жизнерадостного, приветливого, весёлого, но в то же время отличного управленца, дальновидного и деятельного. Этот баланс простой человечности и высокого профессионализма отражается на всём Государственном университете управления, который следует самым современным тенденциям российского образования, не уходя при этом в чрезмерный формализм.

В столь знаменательную дату хочется пожелать имениннику всего самого наилучшего. Владимир Витальевич, пусть ваша жизнь не будет такой пресной и обыденной (какой получилась предыдущая фраза). Весь университет наверняка присоединится к пожеланиям счастья, здоровья и профессиональных успехов, путь даже в них тоже нет ничего оригинального. В конце концов, оригинальность – это не самоцель человеческого существования. Как говорил классик, все счастливые семьи счастливы одинаково. Это касается и семьи ГУУ – хотелось бы как можно дольше быть неоригинально счастливыми во главе с вами.

