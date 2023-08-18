Última actualización: 18 de agosto de 2023 малого бизнеса Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Parametros Дата проведения депозитного аукциона 18.08.2023. Валюта размещения FROTAR. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 35 000 000.00 Срок размещения, дней 18. Дата внесения средств 18.08.2023. Дата возврата средств 05.09.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 11.20. Условия заключения, срочный или особый Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)35 000 000.00 Максимальное количество заявок от одной организации, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая. Дополнительные условия. Размещение средств с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита и уплаты начислен ных на сумму депозита процентов по ставке, установленной депозитной сделкой, в случае несоответствия Банка требованиям, установленным п.2.1. Положения “О порядке отбора банков для размещения средств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы во вклады (депозиты) по ГДС” (в ред. действ. на дату деп. сделки), досрочное изъя тие по ставке “до востребования”, выплата процентов в конце срока , без пополненияОснование ДоговораГенеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)Время сбора заявокdesde las 11:30 hasta las 11:45. Заявки в предварительном режимеdesde las 11:30 hasta las 11:40. Заявки в режиме конкуренцииdesde las 11:40 hasta las 11:45. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимсяhasta las 11:55.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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