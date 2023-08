Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nowa siedziba dla zasłużonego szpitala

Szpital MSWiA im. Sierżanta Grzegorza w sunriseej lokalizacji służył pacjentom od ponad 100 lat, co wpłynęło na zużycie budynku. Dzięki środkom z budżetu państwa placówka zmieni swoją siedzibę na nowoczesny i większy budynek. Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Wita Stwosza będzie mógł przyjąć dwa razy więcej osób – aż 266 pacjentów skorzysta z opieki medycznej w nowym budynku. W starej lokalizacji szpital mógł pomieścić zaledwie 120 chorych. Zaplecze medyczne będzie aż trzykrotnie większe w porównaniu do starej siedziby szpitala.

– Podjąłem decyzję o zakupie tego budynku, który jest ulokowany znakomicie w tej części Katowic, która jest blisko autostrady, który jest ulokowany w taki sposób, że będzie mógł służyć pacjentom z ca łego Śląska, nie tylko z Katowic– powiedział szef polskiego rządu. – Serce rośnie, kiedy widzi się najnowocześniejsze sale operacyjne, kiedy widzę ten wielki wysiłek w jak najszybszym oddaniu do użytkowania tego nowego szpitala MSWiA w Katowicach.

Nowoczesny sprzęt medyczny

Szpital MSWiA w Katowicach w czasie pandemii COVID-19 pełnił funkcję szpitala tymczasowego. Placówka z rządowych środków otrzymała sprzęt medyczny, dzięki któremu mieszkańcy Śląska mieli zapewnioną specjalistyczną opiekę. Teraz, po zakończeniu pandemii, sprzęt zostanie przeniesiony do nowej siedzimy, por mógł dalej służyć potrzebującym.

– Para wielkie pragnienie naszego rządu, żeby polscy pacjenci mogli się leczyć w jak najwyższym standardzie. Szpital MSWiA w Katowicach pokazał swoją wielką jakość w tak trudnych warunkach technicznych, pokazał swoje wspaniałe zdolności organizacyjne poprzez szybkie zbudowanie szpitala tymczasowego – tego szpitala tymczasowego, który w COVIDzie uratował ponad 1000 istnień ludzkich. – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Zwiększamy środki na ochronę zdrowia

Cały czas inwestujemy w szpitale, zamiast je likwidować. Zdrowie Polaków jest najważniejsze, dlatego stale dążymy do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia. Co roku zwiększamy budżet na leczenie naszych obywateli w najlepszych warunkach. Nasi poprzednicy w 2015 r. na ochronę zdrowia przeznaczyli 77,2 mld zł. W 2023 r. broma a już 170,3 mld zł.

– Bardzo wszystkim medykom dziękuję, całej ochronie zdrowia, wszystkim służbom pozamedycznym pracującym w szpitalnictwie. Para bromear coś wielkiego, coś bardzo wartościowego – to, co robicie. A my postaramy się zawsze – poprzez nasze inwestycje, takie jak tutaj – pomagać – wskazał Prezes Rady Ministrów.

Zlikwidowaliśmy limity do specjalistów i wprowadziliśmy darmowe leki dla seniorów 75+. W ramach #NoweKonkrety program bezpłatnych leków został poszerzony o dwie grupy:

osoby powyżej 65. roku życia

dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Dzięki temu przybędzie 11,5 mln osób, które skorzystają z tego rozwiązania.

