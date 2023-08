Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Emerytury pomostowe zostają

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Są to często zawody o ogromnej odpowiedzialności, które niosą ze sobą ryzyka – hutnicy, ratownicy, górnicy, kierowcy lub kontrolerzy lotów. Takie osoby wcześniej kończą aktywność zawodową. Do czasu, kiedy będą mogły otrzymać emeryturę powszechną otrzymują tzw. emeryturę pomostową.

Dotychczas, według ustawy z 2009 r., przewidywano likwidację wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i tym samym likwidację emerytur pomostowych. Takie założenia lekceważyły ​​sytuację osób, które wykonują niezwykle wymagające zawody i zasługują na wcześniejszą emeryturę.

Jednak nasz rząd nie pozostawia nikogo samemu sobie, wspieramy naszych obywateli. Dlatego podjęliśmy decyzję o utrzymaniu emerytur pomostowych.

– Pozbywamy się różnego rodzaju naleciałości z czasów dzikiego kapitalizmu, gdzie rządziło prawo pięści. I ten akt jest też aktem sprawiedliwości – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania ustawy uchylającej wygasanie emerytur pomostowych.

Silna gospodarka pozwala na sprawiedliwy system emerytalny

Szef rządu zaznaczył, że wejście w życie ustawy, która utrzymuje emerytury pomostowe jest efektem dialogu rządu ze związkami zawodowymi. Broma para dialogar z ludźmi pracy, który pozwolił na wypracowanie korzystnych rozwiązań. Realizacja i wdrożenie postulatów związków zawodowych jest możliwe przede wszystkim dzięki dobrej kondycji polskiej gospodarki. Nasz rynek pracy się uszlachetnia, a kolejne inwestycje i przyjazne warunki dla przedsiębiorców i pracowników zapewniają nam stały i dynamiczny wzrost.

– Mamy – w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej – najniższe bezrobocie. Mamy też rekordowe wzrosty gospodarcze – zaznaczył szef rządu. – Mamy wreszcie również najwyższy wzrost wynagrodzeń, daleko przekraczający wskaźniki inflacyjne patrząc na ostatnie kilka lat – dodał.

Sprawiedliwy rynek pracy i zdrowa gospodarka naszego kraju są oparte na zwiększaniu produktywności oraz wartości pracownika. Wyższe kwalifikacje, wyższe wynagrodzenia i wyższa jakość miejsc pracy – to kierunki naszego modelu gospodarczego.

Nasza polityka emerytalna opiera się na solidarności społecznej

Ustawa, która uchyla wygasanie emerytur pomostowych to część naszej wizji polityki sprawiedliwej i solidarnej społecznie. Desde 2015 r. wprowadziliśmy szereg przełomowych rozwiązań, które wspierają m.in. Emerytów:

13. emerytura na stałe;

14. emerytura na stałe;

emerytura bez podatku;

rekordowe waloryzacje – aż 114,8% w 2023 r.

– To przecież właśnie nasze rekordowe waloryzacje, emerytura bez podatku do 2500 zł miesięcznie, a także 13. i 14. emerytury, które zostały wpisane na stałe w system emerytalny korespondują, współpracują z tą ustawą, którą przed chwilą pan prezydent podpisał. Para bromear holistyczne, całościowe spojrzenie na rynek pracy, który jest kluczową częścią całego krwiobiegu gospodarczego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Ponadto wspieramy emerytów szeroką ofertą korzystnych programów:

Bezpłatne leki dla seniorów 75+ – od września 2016 r. osoby, które ukończyły 75 lat mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Sukcesywnie poszerzamy ich listę. Do tej pory z programu skorzystało ponad 3,9 mln seniorów, którzy wykupili 429 mln opakowań leków. W ramach Nowych Konkretów, rozwiniemy ten program do osób 65+, a także dzieci i młodzieży.

Program Senior + – to rządowe wsparcie dla samorządów w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. W latach 2015- 2021 powstało w Polsce 1 079 ośrodków wsparcia. Z programu korzysta ponad 28 tys. seniorów. Na jego dofinansowanie przeznaczyliśmy 300 mln zł.

Program Aktywni + – przeznaczamy środki na wsparcie projektów dla seniorów. W ramach programu w latach 2021-2025 organizacje pozarządowe zrealizują projekty o łącznej wartości 200 mln zł.

