Финансовые новости: По ценным бумагам UNAC проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

UNAC

iАвиастКао

По состоянию на 10:45:00 текущая цена составила 1.0625 руб. (Colocación – 28,09 %).

Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены зак рытия предыдущего торгового дня (0.8295 руб.).

В Режиме основных торгов T будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:49:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов a las 11:19:00.

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