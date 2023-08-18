Финансовые новости: О регистрации программы биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления Предсе дателем Правления “18” августа 2023 следующие решения:
• зарегистрировать программы биржевых облигаций;
• присвоить программам регистрационные номера,
в отношении следующих ценных бумаг:
|Наименование Эмитента
|общество с ограниченной ответственностью “ДАРС-Девелопмент”
|Наименование ценной бумаги
|Программа биржевых облигации? серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации про no hay comentarios
|Регистрационный номер программы
|4-00109-L-001P-02E de 18.08.2023
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