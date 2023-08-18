Финансовые новости: О регистрации программы биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления Предсе дателем Правления “18” августа 2023 следующие решения:

• зарегистрировать программы биржевых облигаций;

• присвоить программам регистрационные номера,

в отношении следующих ценных бумаг:

Наименование Эмитента общество с ограниченной ответственностью “ДАРС-Девелопмент” Наименование ценной бумаги Программа биржевых облигации? серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации про no hay comentarios Регистрационный номер программы 4-00109-L-001P-02E de 18.08.2023

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