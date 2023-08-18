Финансовые новости: О внесении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Сообщаем, что в связи с получением уведомлений о банковских реквизитах залогового счета ООО ” ДОМ.РФ Ипотечный агент” и в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ и зменения в решения о выпусках биржевых облигаций в части сведений о банковских реквизитах “18” ” августа 2023 года в отношении следующих ценных бумаг:

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием, регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00307-R-001P от 27.11.2020.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием, регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00307-R-001P от 01.12.2020.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием, регистрационный номер выпуска – 4B02-03-00307-R-001P от 01.12.2020.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-07, регистрационный номер выпуска – 4B02-07-00307-R-001P от 02.04.2021.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-09, регистрационный номер выпуска – 4B02-09-00307-R-001P от 02.09.2021.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-10, регистрационный номер выпуска – 4B02-10-00307-R-001P от 11.10.2021.

Биржевые неконвертируемые процентные дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-12, регистрационный номер выпуска – 4B02-12-00307-R-001P от 26.10.2021.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием, серии БО-001P-13, регистрационный номер выпуска – 4B02-13-00307-R-001P от 10.11.2021.

Биржевые неконвертируемые процентные дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-17, регистрационный номер выпуска – 4B02-16-00307-R-001P от 16.12.2021.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-15, регистрационный номер выпуска – 4B02-17-00307-R-001P от 22.12.2021.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-18, регистрационный номер выпуска – 4B02-18-00307-R-001P от 30.05.2022.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав социальные облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-19, регистрационный номер выпуска – 4B02-19-00307-R-001P от 29.06.2022.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-21, регистрационный номер выпуска – 4B02-21-00307-R-001P от 19.09.2022.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-22, регистрационный номер выпуска – 4B02-22-00307-R-001P от 23.09.2022.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-23, регистрационный номер выпуска – 4B02-23-00307-R-001P от 12.10.2022.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-24, регистрационный номер выпуска – 4B02-24-00307-R-001P от 26.10.2022.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-25, регистрационный номер выпуска – 4B02-25-00307-R-001P от 16.11.2022.

Биржевые зеленые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-26, регистрационный номер выпуска – 4B02-26-00307-R-001P от 28.11.2022.

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-27, регистрационный номер выпуска – 4B02-27-00307-R-001P от 08.12.2022.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-30, регистрационный номер выпуска – 4B02-30-00307-R-001P от 20.12.2022.

Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-32, регистрационный номер выпуска – 4B02-31-00307-R-001P от 21.12.2022.

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