Финансовые новости: О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 18.08.2023 приняты следующие решения:

исключить 18.08.2023:

Наименование эмитента/организации Публичное акционерное общество “Кокс” Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Идентификационный/Регистрационный номер выпуска 4B02-05-10799-F от 27.01.2014 Торговый код RU000A0JVDF4 ISIN код RU000A0JVDF4 Раздел Списка Третий уровень Основание принятия решения истечение срока обращения ценных бумаг



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