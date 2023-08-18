Финансовые новости: О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 18.08.2023 приняты следующие решения:
исключить 18.08.2023:
|Наименование эмитента/организации
|Публичное акционерное общество “Кокс”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05
|Идентификационный/Регистрационный номер выпуска
|4B02-05-10799-F от 27.01.2014
|Торговый код
|RU000A0JVDF4
|ISIN код
|RU000A0JVDF4
|Раздел Списка
|Третий уровень
|Основание принятия решения
|истечение срока обращения ценных бумаг
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