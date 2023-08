Финансовые новости: Новый состав баз расчета индексов облигаций Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 сентября 2023 года будут введены в действие новые базы расчета индексов облигаций Московской биржи по итогам очередного пересмотра.

В связи с отсутствием необходимого для расчета количества облигаций в базах индексов RUCBTRA5YNS и RUCBCPA5YNS (индексы корпоративных облигаций, эмитенту и/или выпуску которых национальными рейтинговыми агентствами присвоен максимальный кредитный рейтинг на уровне не ниже A-, но не выше A+, с дюрацией выпусков от 3-х до 5-ти лет), расчет данных индексов будет временно приостановлен до очередного пересмотра баз расчета облигационных индексов.

Базы расчета индексов облигаций, действующие с 1 сентября 2023 года.



