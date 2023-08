Финансовые новости: Мониторинг предприятий: оценки бизнес-климата снизились

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В августе индикатор бизнес-климата сократился до 5,2 пункта, при этом остался вблизи максимальных значений за последние восемь лет. Текущие оценки предприятий второй месяц подряд наиболее заметно уменьшались в производстве. Краткосрочные ожидания компаний по производству и спросу оставались позитивными.

Ценовые ожидания бизнеса второй месяц подряд увеличились и превысили средние значения 2021–2022 годов. Более подробно читайте в августовском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий». Фото на превью: industryviews / Shutterstock / Fotodom

