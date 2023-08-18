Финансовые новости: Итоги выпуска биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Извещаем об итогах размещения биржевых облигаций следующих эмитентов:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: Российская Федерация, город Санкт-Петербург):

1 Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-526-01000-B-005P от 04.07.2023 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:124 252 620 000 (Сто двадцать четыре миллиарда двести пятьдесят два миллиона шестьсот двадцать тысяч) руб.

Дата начала размещения биржевых облигаций: 17.08.2023 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 17.08.2023 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 999,673 руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 124 252 620 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 82,84%, 17,16%

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе:

денежные средства в валюте Российской Федерации: 124 211 989 393,26 руб.;

денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения: 0 руб.;

стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.

государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: город Москва):

1 Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-452-00004-T-001P от 25.01.2023 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб.

Дата начала размещения биржевых облигаций: 15.08.2023 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 17.08.2023 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 10 000 000 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 33,33%, 66,67%

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе:

денежные средства в валюте Российской Федерации: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб.;

денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения: 0 руб.;

стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью “Совкомбанк Лизинг” (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: Российская Федерация, город Москва):

1 Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-06-00303-R-001P от 16.05.2023 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:1 343 331 000 (Один миллиард триста сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча) руб.

Дата начала размещения биржевых облигаций: 22.05.2023 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 17.08.2023 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 1 343 331 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 67,17%, 32,83%

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе:

денежные средства в валюте Российской Федерации: 1 343 331 000 (Один миллиард триста сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча) руб.;

денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения: 0 руб.;

стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью “ЭНЕРГОНИКА” (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: город Москва):

1 Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-04-00518-R-001P от 02.08.2023 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:300 000 000 (Триста миллионов) руб.

Дата начала размещения биржевых облигаций: 17.08.2023 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 17.08.2023 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 300 000 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 100%, 0%

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе:

денежные средства в валюте Российской Федерации: 300 000 000 (Триста миллионов) руб.;

денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения: 0 руб.;

стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.

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