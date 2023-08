Узнать о прошлом и настоящем газового хозяйства столицы смогут посетители Московского урбанфорума в «Лужниках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На фестивале городского хозяйства, который проходит в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума, расскажут о развитии газового хозяйства столицы. Посетителей ждут лекции ветерана-газовика, выставка рисунков, мастер-классы и интерактивная игра.

Гости в игровой форме узнают, как работает запорное устройство с системой дистанционного управления. Участникам нужно запустить шарик в начало прозрачного лабиринта и доставить его в самый конец, перекрыв утечки на «газопроводе» запорными устройствами. Выиграет тот, кто достанет шарик первым.

На центральной аллее проходит выставка работ юных художников — победителей ежегодного конкурса рисунка АО «Мосгаз». Там представлены картины трех тематических направлений: «Вечный огонь — вечная память», «Мир моего дома» и «Будни и праздники газовой службы».

По четвергам в 16:00 на вопросы горожан отвечает Татьяна Киселева, ветеран газового хозяйства Москвы, специалист по внутридомовому газовому оборудованию. Ее лекция «Газовая безопасность в быту» будет полезна как взрослым, так и юным жителям газифицированных квартир.

Ежедневно с 11:00 по 21:00 в зоне мастер-классов гости могут присоединиться к сбору тематических пазлов «Собери Мосгаз». Собирая пазлы, ребята узнают, как изменилась работа столичных газовиков за последние 10 лет, каких достижений удалось достичь и какие инновации внедрили в газотранспортной системе города. На картинках изображены современные автомобили аварийно-спасательного формирования и их предшественники «буханки», новые газораспределительные пункты и то, какими они были раньше, процесс модернизации газопроводов-дюкеров, крупнейшая газораспределительная станция «Очаковская» до и после реконструкции.

В фотозоне «Газовое хозяйство Москвы — одно из крупнейших в мире» можно сделать снимок на память. Там каждый почувствует себя сотрудником аварийно-спасательного формирования АО «Мосгаз». Гостям предложат переодеться в специальный костюм, примерить каску и подержать инструменты спасателей-газовиков. Сотрудники предприятия поделятся опытом и расскажут о правилах безопасности при обращении с газом в быту.

Рассмотреть автомобильный парк и посидеть за рулем машин столичных газовиков можно на выставке спецтехники городских служб. Более 15 машин из приставленных 90 принадлежит АО «Мосгаз». Это специализированная техника, используемая для строительства газопроводов и доставки бригад на место.

За последние 10 лет проведена масштабная работа по модернизации газового хозяйства столицы. Так, обновили газораспределительные пункты, построили и реконструировали более тысячи километров газовых сетей. Кроме того, реализуется масштабная программа модернизации подводных газопроводов-дюкеров, ежегодно проводятся плановые проверки внутридомового газового оборудования.

